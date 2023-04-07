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Чавушоглу обеспокоился возможной эскалацией на Украине весной
Чавушоглу обеспокоился возможной эскалацией на Украине весной - РИА Новости, 07.04.2023
Чавушоглу обеспокоился возможной эскалацией на Украине весной
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара обеспокоена возможной эскалацией ситуации на Украине весной. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:30
2023-04-07T12:30
2023-04-07T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
сша
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара обеспокоена возможной эскалацией ситуации на Украине весной.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели."Мы разделяем обеспокоенность в связи с возможной эскалацией на Украине в весенние месяцы. Мы всегда говорим: в этой войне победителя не будет. Мы верим, что война закончится путем переговоров, поэтому мы продолжаем прикладывать усилия. Мы продолжим нашу объективную и сбалансированную политику", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Чавушоглу обеспокоился возможной эскалацией на Украине весной
Чавушоглу заявил, что Турция продолжит прикладывать усилия по урегулированию на Украине