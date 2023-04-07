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Чавушоглу обеспокоился возможной эскалацией на Украине весной

Чавушоглу обеспокоился возможной эскалацией на Украине весной - РИА Новости, 07.04.2023

Чавушоглу обеспокоился возможной эскалацией на Украине весной

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара обеспокоена возможной эскалацией ситуации на Украине весной. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:30

2023-04-07T12:30

2023-04-07T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

турция

мевлют чавушоглу

энтони блинкен

сша

ситуация в днр и лнр

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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара обеспокоена возможной эскалацией ситуации на Украине весной.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели."Мы разделяем обеспокоенность в связи с возможной эскалацией на Украине в весенние месяцы. Мы всегда говорим: в этой войне победителя не будет. Мы верим, что война закончится путем переговоров, поэтому мы продолжаем прикладывать усилия. Мы продолжим нашу объективную и сбалансированную политику", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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украина

турция

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Кирилл Волков

в мире, украина, турция, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, сша, ситуация в днр и лнр