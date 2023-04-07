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В Крыму удивились реакции "цивилизованного мира" на угрозы Киева - РИА Новости, 07.04.2023
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11:31 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/ugrozy-1863694771.html
В Крыму удивились реакции "цивилизованного мира" на угрозы Киева
В Крыму удивились реакции "цивилизованного мира" на угрозы Киева - РИА Новости, 07.04.2023
В Крыму удивились реакции "цивилизованного мира" на угрозы Киева
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал странной реакцию западных стран, которые относят себя к "цивилизованному миру", на угрозы агрессии в... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:31
2023-04-07T11:31
республика крым
владимир константинов
владимир зеленский
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал странной реакцию западных стран, которые относят себя к "цивилизованному миру", на угрозы агрессии в отношении крымчан со стороны киевской власти. Ранее представители киевской власти неоднократно заявляли о подготовке наступления для военного захвата Крыма. В одном из последних заявлений советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил даже сроки - в ближайшие 5-7 месяцев. Крымские власти назвали это "идиотскими рассуждениями" и пообещали, что со всеми подобными персонажами будет "короткий разговор". "Несколько смущает странная реакция, а точнее ее отсутствие, на весеннее обострение крымской темы в оккупированном Киеве со стороны тех стран, которые принято называть "цивилизованным миром". Но к ней мы тоже привыкли с 2014 года, когда наши так называемые тогда западные партнеры в унисон с организаторами и исполнителями государственного переворота в Киеве чёрное называли белым и наоборот", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, коллективный Запад в упор "не замечает", а порой и поощряет преступления киевской власти. "Что ж, обойдёмся без Запада", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863408164.html
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республика крым, владимир константинов, владимир зеленский, политика
Республика Крым, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Политика
В Крыму удивились реакции "цивилизованного мира" на угрозы Киева

Политик Константинов назвал реакцию Запада на угрозы Киева в адрес крымчан странной

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в Симферополе в поддержку Вооруженных сил России
Автомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в Симферополе в поддержку Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в Симферополе в поддержку Вооруженных сил России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал странной реакцию западных стран, которые относят себя к "цивилизованному миру", на угрозы агрессии в отношении крымчан со стороны киевской власти.
Ранее представители киевской власти неоднократно заявляли о подготовке наступления для военного захвата Крыма. В одном из последних заявлений советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил даже сроки - в ближайшие 5-7 месяцев. Крымские власти назвали это "идиотскими рассуждениями" и пообещали, что со всеми подобными персонажами будет "короткий разговор".
"Несколько смущает странная реакция, а точнее ее отсутствие, на весеннее обострение крымской темы в оккупированном Киеве со стороны тех стран, которые принято называть "цивилизованным миром". Но к ней мы тоже привыкли с 2014 года, когда наши так называемые тогда западные партнеры в унисон с организаторами и исполнителями государственного переворота в Киеве чёрное называли белым и наоборот", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, коллективный Запад в упор "не замечает", а порой и поощряет преступления киевской власти.
"Что ж, обойдёмся без Запада", - подчеркнул глава парламента.
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Республика КрымВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийПолитика
 
 
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