https://ria.ru/20230407/ugrozy-1863694771.html

В Крыму удивились реакции "цивилизованного мира" на угрозы Киева

В Крыму удивились реакции "цивилизованного мира" на угрозы Киева - РИА Новости, 07.04.2023

В Крыму удивились реакции "цивилизованного мира" на угрозы Киева

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал странной реакцию западных стран, которые относят себя к "цивилизованному миру", на угрозы агрессии в... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:31

2023-04-07T11:31

2023-04-07T11:31

республика крым

владимир константинов

владимир зеленский

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал странной реакцию западных стран, которые относят себя к "цивилизованному миру", на угрозы агрессии в отношении крымчан со стороны киевской власти. Ранее представители киевской власти неоднократно заявляли о подготовке наступления для военного захвата Крыма. В одном из последних заявлений советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил даже сроки - в ближайшие 5-7 месяцев. Крымские власти назвали это "идиотскими рассуждениями" и пообещали, что со всеми подобными персонажами будет "короткий разговор". "Несколько смущает странная реакция, а точнее ее отсутствие, на весеннее обострение крымской темы в оккупированном Киеве со стороны тех стран, которые принято называть "цивилизованным миром". Но к ней мы тоже привыкли с 2014 года, когда наши так называемые тогда западные партнеры в унисон с организаторами и исполнителями государственного переворота в Киеве чёрное называли белым и наоборот", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, коллективный Запад в упор "не замечает", а порой и поощряет преступления киевской власти. "Что ж, обойдёмся без Запада", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863408164.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, владимир константинов, владимир зеленский, политика