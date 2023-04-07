https://ria.ru/20230407/udar-1863633376.html

Путину остался последний шаг до решающего удара по Западу, пишут СМИ

Путину остался последний шаг до решающего удара по Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2023

Путину остался последний шаг до решающего удара по Западу, пишут СМИ

Президенту России Владимиру Путину осталось сблизить Индию и Китай для решающего удара по Западу, написал обозреватель Diplomat Мохамед Зишан. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T02:30

2023-04-07T02:30

2023-04-07T02:33

в мире

китай

индия

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902696_0:212:2983:1890_1920x0_80_0_0_0fa78b4a19e60b831d7a51e327a4afad.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину осталось сблизить Индию и Китай для решающего удара по Западу, написал обозреватель Diplomat Мохамед Зишан."Проблема для Путина, однако, заключается в том, что Индия по-прежнему относится к Китаю с подозрением из-за затяжного противостояния на границе", — заявил он.Обозреватель отметил, что после столкновений на границе с Китаем в 2020 году Индия приняла жесткие меры, введя ограничения для китайских мобильных приложений и инвесторов. Тем не менее, это вовсе не означает, что Дели не хочет бросить вызов глобальному господству доллара, добавил Зишан.По его мнению, беспокойство Китая по поводу ситуации вокруг Тайваня также подталкивает Пекин подготовиться к возможному полномасштабному экономическому противостоянию со странами Запада.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что справедливое мироустройство должно выстраиваться на принципах уважения и доверия.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошли несколько конфликтов между индийскими и китайскими военными, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230330/belyydom-1861765418.html

https://ria.ru/20230329/putin-1861436946.html

китай

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, индия, россия, владимир путин