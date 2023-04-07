Путину остался последний шаг до решающего удара по Западу, пишут СМИ
Diplomat: Путину осталось сблизить Индию и Китай для решающего удара по Западу
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину осталось сблизить Индию и Китай для решающего удара по Западу, написал обозреватель Diplomat Мохамед Зишан.
"Проблема для Путина, однако, заключается в том, что Индия по-прежнему относится к Китаю с подозрением из-за затяжного противостояния на границе", — заявил он.
Обозреватель отметил, что после столкновений на границе с Китаем в 2020 году Индия приняла жесткие меры, введя ограничения для китайских мобильных приложений и инвесторов. Тем не менее, это вовсе не означает, что Дели не хочет бросить вызов глобальному господству доллара, добавил Зишан.
«
"Если Путин сможет апеллировать к этим более масштабным амбициям <…>, то на Востоке может сформироваться новый блок. Это тенденция, за которой всем в Вашингтоне необходимо следить гораздо внимательнее, чем сейчас", — резюмировал обозреватель.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что справедливое мироустройство должно выстраиваться на принципах уважения и доверия.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошли несколько конфликтов между индийскими и китайскими военными, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>