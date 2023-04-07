https://ria.ru/20230407/ubiystvo-1863822173.html

В Ярославской области в квартире нашли тела троих убитых мужчин

В Ярославской области в квартире нашли тела троих убитых мужчин - РИА Новости, 07.04.2023

В Ярославской области в квартире нашли тела троих убитых мужчин

Тела трех убитых мужчин найдены в одной из квартир в Рыбинске в Ярославской области, следователи ищут подозреваемого, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:51

2023-04-07T16:51

2023-04-07T17:00

происшествия

ярославская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Тела трех убитых мужчин найдены в одной из квартир в Рыбинске в Ярославской области, следователи ищут подозреваемого, сообщает СУСК России по региону. "Седьмого апреля текущего года в квартире одного из домов, расположенного по улице Черепанова города Рыбинска Ярославской области, обнаружены тела трех неизвестных мужчин с признаками насильственной смерти… Возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи совместно с криминалистами регионального следственного управления. "Принимаются меры к розыску подозреваемого", - информирует СУСК. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что в квартире распивали спиртное. "Обстановка в квартире свидетельствует о криминальном характере их смерти", - уточнил собеседник. По его словам, причину смерти возможно будет назвать после вскрытия, но уточнил, что в квартире обнаружена кровь.

https://ria.ru/20230322/omsk-1859712508.html

ярославская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)