https://ria.ru/20230407/ubiystvo-1863822173.html
В Ярославской области в квартире нашли тела троих убитых мужчин
В Ярославской области в квартире нашли тела троих убитых мужчин - РИА Новости, 07.04.2023
В Ярославской области в квартире нашли тела троих убитых мужчин
Тела трех убитых мужчин найдены в одной из квартир в Рыбинске в Ярославской области, следователи ищут подозреваемого, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:51
2023-04-07T16:51
2023-04-07T17:00
происшествия
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Тела трех убитых мужчин найдены в одной из квартир в Рыбинске в Ярославской области, следователи ищут подозреваемого, сообщает СУСК России по региону. "Седьмого апреля текущего года в квартире одного из домов, расположенного по улице Черепанова города Рыбинска Ярославской области, обнаружены тела трех неизвестных мужчин с признаками насильственной смерти… Возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи совместно с криминалистами регионального следственного управления. "Принимаются меры к розыску подозреваемого", - информирует СУСК. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что в квартире распивали спиртное. "Обстановка в квартире свидетельствует о криминальном характере их смерти", - уточнил собеседник. По его словам, причину смерти возможно будет назвать после вскрытия, но уточнил, что в квартире обнаружена кровь.
https://ria.ru/20230322/omsk-1859712508.html
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ярославской области в квартире нашли тела троих убитых мужчин
СК возбудил дело из-за найденных в квартире в Рыбинске трех тел убитых мужчин
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости.
Тела трех убитых мужчин найдены в одной из квартир в Рыбинске в Ярославской области, следователи ищут подозреваемого, сообщает
СУСК России по региону.
"Седьмого апреля текущего года в квартире одного из домов, расположенного по улице Черепанова города Рыбинска Ярославской области, обнаружены тела трех неизвестных мужчин с признаками насильственной смерти… Возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи совместно с криминалистами регионального следственного управления. "Принимаются меры к розыску подозреваемого", - информирует СУСК.
Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что в квартире распивали спиртное. "Обстановка в квартире свидетельствует о криминальном характере их смерти", - уточнил собеседник. По его словам, причину смерти возможно будет назвать после вскрытия, но уточнил, что в квартире обнаружена кровь.
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