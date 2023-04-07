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В Тульской области раскрыли убийство ребенка, совершенное его отчимом - РИА Новости, 07.04.2023
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10:23 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/ubiystvo-1863668793.html
В Тульской области раскрыли убийство ребенка, совершенное его отчимом
В Тульской области раскрыли убийство ребенка, совершенное его отчимом - РИА Новости, 07.04.2023
В Тульской области раскрыли убийство ребенка, совершенное его отчимом
Следователи в Тульской области раскрыли пропажу пятилетнего мальчика – выяснилось, что его убил отчим и закопал тело в лесу, сообщил СУСК России по региону. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:23
2023-04-07T10:23
россия
происшествия
тульская область
богородицкий район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Следователи в Тульской области раскрыли пропажу пятилетнего мальчика – выяснилось, что его убил отчим и закопал тело в лесу, сообщил СУСК России по региону. По данным следствия, с лета 2020 по осень 2022 года 33-летняя мать погибшего мальчика проживала со своим 28-летним сожителем на территории Богородицкого района в доме, который они арендовали. В октябре 2020 года женщина уехала на неделю, оставив своего пятилетнего ребенка на отчима. "Спустя несколько дней мужчина, разозлившись на непослушание ребенка, умышлено причинил ему телесные повреждения, от которых он скончался. Проснувшись ночью, сожитель обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни, и, испугавшись последствий, завернул его в плед и вывез в лесополосу, где закопал тело", - говорится в сообщении. В 2023 году следователи получили информацию, на основании которой подозреваемого задержали. "На допросе мужчина в подробностях рассказал о совершенном преступлении, дал признательные показания и показал место, где закопал тело ребенка", - информирует следствие. В СУСК не уточняют, почему мать мальчика не сообщила о его убийстве и где она была с тех пор, как он пропал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз. В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230404/ubiystvo-1862990682.html
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россия
тульская область
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россия, происшествия, тульская область, богородицкий район, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Тульская область, Богородицкий район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тульской области раскрыли убийство ребенка, совершенное его отчимом

В Тульской области раскрыли убийство ребенка, совершенное его отчимом в 2020 году

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Следователи в Тульской области раскрыли пропажу пятилетнего мальчика – выяснилось, что его убил отчим и закопал тело в лесу, сообщил СУСК России по региону.
По данным следствия, с лета 2020 по осень 2022 года 33-летняя мать погибшего мальчика проживала со своим 28-летним сожителем на территории Богородицкого района в доме, который они арендовали. В октябре 2020 года женщина уехала на неделю, оставив своего пятилетнего ребенка на отчима.
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"Спустя несколько дней мужчина, разозлившись на непослушание ребенка, умышлено причинил ему телесные повреждения, от которых он скончался. Проснувшись ночью, сожитель обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни, и, испугавшись последствий, завернул его в плед и вывез в лесополосу, где закопал тело", - говорится в сообщении.
В 2023 году следователи получили информацию, на основании которой подозреваемого задержали. "На допросе мужчина в подробностях рассказал о совершенном преступлении, дал признательные показания и показал место, где закопал тело ребенка", - информирует следствие.
В СУСК не уточняют, почему мать мальчика не сообщила о его убийстве и где она была с тех пор, как он пропал.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
Назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз. В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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