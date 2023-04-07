https://ria.ru/20230407/ubiystvo-1863668793.html

В Тульской области раскрыли убийство ребенка, совершенное его отчимом

В Тульской области раскрыли убийство ребенка, совершенное его отчимом - РИА Новости, 07.04.2023

В Тульской области раскрыли убийство ребенка, совершенное его отчимом

Следователи в Тульской области раскрыли пропажу пятилетнего мальчика – выяснилось, что его убил отчим и закопал тело в лесу, сообщил СУСК России по региону. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:23

2023-04-07T10:23

2023-04-07T10:23

россия

происшествия

тульская область

богородицкий район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Следователи в Тульской области раскрыли пропажу пятилетнего мальчика – выяснилось, что его убил отчим и закопал тело в лесу, сообщил СУСК России по региону. По данным следствия, с лета 2020 по осень 2022 года 33-летняя мать погибшего мальчика проживала со своим 28-летним сожителем на территории Богородицкого района в доме, который они арендовали. В октябре 2020 года женщина уехала на неделю, оставив своего пятилетнего ребенка на отчима. "Спустя несколько дней мужчина, разозлившись на непослушание ребенка, умышлено причинил ему телесные повреждения, от которых он скончался. Проснувшись ночью, сожитель обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни, и, испугавшись последствий, завернул его в плед и вывез в лесополосу, где закопал тело", - говорится в сообщении. В 2023 году следователи получили информацию, на основании которой подозреваемого задержали. "На допросе мужчина в подробностях рассказал о совершенном преступлении, дал признательные показания и показал место, где закопал тело ребенка", - информирует следствие. В СУСК не уточняют, почему мать мальчика не сообщила о его убийстве и где она была с тех пор, как он пропал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз. В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230404/ubiystvo-1862990682.html

https://ria.ru/20230329/iznasilovaie-1861499219.html

россия

тульская область

богородицкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, тульская область, богородицкий район, следственный комитет россии (ск рф)