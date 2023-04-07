https://ria.ru/20230407/tsepkalo-1863779013.html

Белорусскому оппозиционеру Цепкало заочно дали 17 лет колонии

Белорусскому оппозиционеру Цепкало заочно дали 17 лет колонии - РИА Новости, 07.04.2023

Белорусскому оппозиционеру Цепкало заочно дали 17 лет колонии

Суд в Белоруссии приговорил заочно бывшего претендента на президентский пост Валерия Цепкало, выехавшего после выборов 2020 года за пределы республики, к 17... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:09

2023-04-07T15:09

2023-04-07T16:05

валерий цепкало

в мире

белоруссия

минский областной суд

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил заочно бывшего претендента на президентский пост Валерия Цепкало, выехавшего после выборов 2020 года за пределы республики, к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, передает корреспондент РИА Новости.Ранее гособвинение запросило суд назначить заочно наказание Цепкало в виде 19 лет лишения свободы усиленного режима, штрафа и взыскания средств, добытых преступным путем.Заочный судебный процесс по делу Цепкало начался 1 марта в Минском областном суде. Фигурант был обвинен в клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лцукашенко, его оскорблении, а также в дискредитации страны и в призывах к санкциям и другим действиям во вред национальной безопасности. Ему также были инкриминированы создание экстремистского формирования, разжигание вражды, пропаганда войны, финансирование экстремистской деятельности. Также среди статей, по которым возбуждено уголовное дело, - "клевета", "злоупотребление властью или служебными полномочиями", "получение взятки", "заведомо ложный донос"."Окончательно назначить Цепкало наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в колонии усиленного режима", - сказал судья. Наказание оппозиционер будет отбывать с момента, когда политика задержат. Кроме того, ему назначен штраф в размере 37 тысяч белорусских рублей (12,6 тысячи долларов), он лишен на 5 лет права занимать должности, связанных с выполнением организационно-распорядительных обязанностей. Также, согласно решению суда, с Цепкало планируется взыскать в пользу администрации Парка высоких технологий, которую он ранее возглавлял, 20,67 тысячи белорусских рублей (7 тысяч долларов) в счет возмещения нанесенного имущественного вреда, 2,4 миллиона белорусских рублей (833,8 тысячи долларов) в доход государства, что эквивалентно добытому преступным путем доходу, а также взыскать госпошлину, компенсацию морального вреда потерпевшим и оплату услуг адвокатов, предоставленных государством для защиты интересов обвиняемого в суде и на этапе предварительного заочного следствия.Имущество Цепкало, включая автомобили, технику, квартиру в Минске, гараж и банковский счет, решено оставить под арестом для обеспечения выполнения приговора в части имущественных взысканий. Орден Почета, которым ранее был награжден Цепкало, решено вернуть управлению делами президента. Как было озвучено в суде, Цепкало признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, создании и руководстве экстремистским формированием, сборе денежных средств экстремистской деятельности, клевете, в том числе в отношении президента, дискредитации Белоруссии, разжигании вражды, публичном оскорблении президента, призывах к терактам и причинению вреда нацбезопасности, пропаганде войны. Цепкало признан виновным в использовании служебных полномочий в корыстных целях, но по данной статье освобожден от наказания из-за истечения срока давности. Производство по уголовному делу, возбужденному по статье "Заведомо ложный донос", суд постановил прекратить в связи с отказом гособвинителя от обвинения в этой части.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230306/tikhanovskaya-1856145098.html

https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856148024.html

https://ria.ru/20230227/tikhanovskiy-1854673208.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валерий цепкало, в мире, белоруссия, минский областной суд