https://ria.ru/20230407/terrorizm-1863893671.html

В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм

В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм - РИА Новости, 07.04.2023

В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм

Депутаты Госдумы внесли поправки об ужесточении наказания за международный терроризм вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил глава комитета Думы по... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T21:56

2023-04-07T21:56

2023-04-07T21:56

госдума рф

василий пискарев

единая россия

терроризм

общество

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли поправки об ужесточении наказания за международный терроризм вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия"). При этом также предлагается ужесточить наказание и по другим статьям, связанным с ответственностью за терроризм. В частности, ужесточить наказание по статье 205 УК РФ "Террористический акт" вплоть до 20 лет лишения свободы (сейчас до 15 лет), по статье 205.1 УК "Содействие террористической деятельности" - максимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм предлагается сделать от 7 лет лишения свободы (сейчас от 5 лет). "По статье 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем") участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет)", - добавил Пискарев.

https://ria.ru/20230404/terrorizm-1862993260.html

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госдума рф, василий пискарев, единая россия, терроризм, общество, россия