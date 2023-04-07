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В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм - РИА Новости, 07.04.2023
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21:56 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/terrorizm-1863893671.html
В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм
В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм - РИА Новости, 07.04.2023
В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм
Депутаты Госдумы внесли поправки об ужесточении наказания за международный терроризм вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил глава комитета Думы по... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T21:56
2023-04-07T21:56
госдума рф
василий пискарев
единая россия
терроризм
общество
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли поправки об ужесточении наказания за международный терроризм вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия"). При этом также предлагается ужесточить наказание и по другим статьям, связанным с ответственностью за терроризм. В частности, ужесточить наказание по статье 205 УК РФ "Террористический акт" вплоть до 20 лет лишения свободы (сейчас до 15 лет), по статье 205.1 УК "Содействие террористической деятельности" - максимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм предлагается сделать от 7 лет лишения свободы (сейчас от 5 лет). "По статье 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем") участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет)", - добавил Пискарев.
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госдума рф, василий пискарев, единая россия, терроризм, общество, россия
Госдума РФ, Василий Пискарев, Единая Россия, Терроризм, Общество, Россия
В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм

Пискарев: в Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли поправки об ужесточении наказания за международный терроризм вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия").
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"Внесли поправки об ужесточении ответственности за терроризм. По статье 361 ("Акт международного терроризма") наказание может вырасти от 12 лет и вплоть до пожизненного (сейчас - от 10 лет)", - написал Пискарев в телеграм-канале.
При этом также предлагается ужесточить наказание и по другим статьям, связанным с ответственностью за терроризм. В частности, ужесточить наказание по статье 205 УК РФ "Террористический акт" вплоть до 20 лет лишения свободы (сейчас до 15 лет), по статье 205.1 УК "Содействие террористической деятельности" - максимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм предлагается сделать от 7 лет лишения свободы (сейчас от 5 лет).
"По статье 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем") участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет)", - добавил Пискарев.
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Госдума РФВасилий ПискаревЕдиная РоссияТерроризмОбществоРоссия
 
 
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