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Российских школьников познакомили с квантовыми технологиями
Российских школьников познакомили с квантовыми технологиями - РИА Новости, 07.04.2023
Российских школьников познакомили с квантовыми технологиями
Открытый "Урок цифры", на котором учащиеся смогли познакомиться с квантовыми технологиями, провели более чем пять тысяч российских школ, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:05
2023-04-07T13:05
2023-04-07T13:18
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Открытый "Урок цифры", на котором учащиеся смогли познакомиться с квантовыми технологиями, провели более чем пять тысяч российских школ, сообщили в пресс-службе Российского квантового центра. Занятия провели ученые Росатома и РКЦ.За первые три дня работы проекта к интерактивным тренажерам школьники и педагоги обратились более миллиона раз. Специалисты на примере повседневных событий показали связь фундаментальной науки с качеством жизни людей.В Росатоме специально разработали методические рекомендации, игровые тренажеры и мультимедийный контент урока. Для школьников были организованы занятия на интерактивном оборудовании. Уникальным модулем проекта стала экскурсия в российские научные лаборатории мирового уровня, где рождаются отечественные квантовые технологии. Таким образом эксперты планируют привлечь будущих исследователей и инженеров, чтобы обеспечить независимости страны в этой сфере."Урок цифры" по теме "Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь" проходит с 5 по 30 апреля 2023 года в российских школах.
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общество
Год педагога и наставника, Общество
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Открытый "Урок цифры", на котором учащиеся смогли познакомиться с квантовыми технологиями, провели более чем пять тысяч российских школ, сообщили в пресс-службе Российского квантового центра. Занятия провели ученые Росатома и РКЦ.
За первые три дня работы проекта к интерактивным тренажерам школьники и педагоги обратились более миллиона раз. Специалисты на примере повседневных событий показали связь фундаментальной науки с качеством жизни людей.
«
"На момент старта реализации дорожной карты по квантовым технологиям в 2021 году в России существовал лишь 2-кубитный квантовый процессор на сверхпроводниковой платформе. Всего за 2 года ученым удалось создать новые квантовые процессоры на всех четырех платформах, что делает нашу страну одним из лидеров по этим разработкам", – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.
В Росатоме специально разработали методические рекомендации, игровые тренажеры и мультимедийный контент урока. Для школьников были организованы занятия на интерактивном оборудовании. Уникальным модулем проекта стала экскурсия в российские научные лаборатории мирового уровня, где рождаются отечественные квантовые технологии. Таким образом эксперты планируют привлечь будущих исследователей и инженеров, чтобы обеспечить независимости страны в этой сфере.
«
"Технологическая независимость начинается в школе, где формируется наша смена – новые поколения, которым предстоит создавать будущее страны. Чтобы быть в числе лидеров, нам необходимо не только широко открыть перед российскими школьниками дорогу к изучению квантовой физики, но и рассказать о том, насколько важные задачи им предстоит решать", — подчеркнул генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Урок цифры" по теме "Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь" проходит с 5 по 30 апреля 2023 года в российских школах.