https://ria.ru/20230407/tekhnologii-1863735710.html

Российских школьников познакомили с квантовыми технологиями

Российских школьников познакомили с квантовыми технологиями - РИА Новости, 07.04.2023

Российских школьников познакомили с квантовыми технологиями

Открытый "Урок цифры", на котором учащиеся смогли познакомиться с квантовыми технологиями, провели более чем пять тысяч российских школ, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:05

2023-04-07T13:05

2023-04-07T13:18

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Открытый "Урок цифры", на котором учащиеся смогли познакомиться с квантовыми технологиями, провели более чем пять тысяч российских школ, сообщили в пресс-службе Российского квантового центра. Занятия провели ученые Росатома и РКЦ.За первые три дня работы проекта к интерактивным тренажерам школьники и педагоги обратились более миллиона раз. Специалисты на примере повседневных событий показали связь фундаментальной науки с качеством жизни людей.В Росатоме специально разработали методические рекомендации, игровые тренажеры и мультимедийный контент урока. Для школьников были организованы занятия на интерактивном оборудовании. Уникальным модулем проекта стала экскурсия в российские научные лаборатории мирового уровня, где рождаются отечественные квантовые технологии. Таким образом эксперты планируют привлечь будущих исследователей и инженеров, чтобы обеспечить независимости страны в этой сфере."Урок цифры" по теме "Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь" проходит с 5 по 30 апреля 2023 года в российских школах.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество