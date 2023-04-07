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Алексей Дюмин передал тульским десантникам технику и оборудование - РИА Новости, 07.04.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
17:46 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/tekhnika-1863842205.html
Алексей Дюмин передал тульским десантникам технику и оборудование
Алексей Дюмин передал тульским десантникам технику и оборудование - РИА Новости, 07.04.2023
Алексей Дюмин передал тульским десантникам технику и оборудование
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в пятницу бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии дополнительные технику, спецоборудование,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:46
2023-04-07T17:46
тульская область
тульская область
алексей дюмин
сво
спецоперация
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ТУЛА, 7 апр – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в пятницу бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии дополнительные технику, спецоборудование, квадрокоптеры и автотранспорт, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Всего было передано более 60 наименований специального оборудования, технических средств и пять автомобилей."В соответствии с заявленной потребностью мы отправляем новую партию специального оборудования, технических средств, квадрокоптеры и автотранспорт. А также – имущество для организации быта военнослужащих в зоне СВО. Мы и дальше будем поддерживать наших бойцов и обеспечивать их всем необходимым, чтобы они выполнили все поставленные задачи и вернулись домой с победой. Эта работа находится на моем личном контроле и на постоянной основе", - сказал Дюмин.Глава региона отметил, что в тесном взаимодействии с командованием дивизии правительство региона продолжает обеспечивать бойцов всем необходимым для выполнения задач специальной военной операции. Губернатор поблагодарил всех неравнодушных жителей, бизнес-сообщество, волонтеров и предприятия региона за поддержку военных.Как сообщают в правительстве региона, по поручению Дюмина с начала СВО Тульская область оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям. Ранее губернатор уже посещал воинские части, где передал бойцам дополнительные элементы экипировки, снаряжение и специальное оборудование. А также лично присутствовал на занятиях по тактико-специальной подготовке. Представители регионального правительства посещают бойцов в зоне СВО и в госпиталях – в том числе в других
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тульская область, алексей дюмин, сво, спецоперация
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, СВО, Спецоперация

Алексей Дюмин передал тульским десантникам технику и оборудование

© Фото пресс-службы правительства Тульской областиАлексей Дюмин передал тульским десантникам технику и оборудование
Алексей Дюмин передал тульским десантникам технику и оборудование
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
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ТУЛА, 7 апр – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в пятницу бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии дополнительные технику, спецоборудование, квадрокоптеры и автотранспорт, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Всего было передано более 60 наименований специального оборудования, технических средств и пять автомобилей.
© Фото пресс-службы правительства Тульской областиАлексей Дюмин передал тульским десантникам технику и оборудование
Алексей Дюмин передал тульским десантникам технику и оборудование
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
Алексей Дюмин передал тульским десантникам технику и оборудование
"В соответствии с заявленной потребностью мы отправляем новую партию специального оборудования, технических средств, квадрокоптеры и автотранспорт. А также – имущество для организации быта военнослужащих в зоне СВО. Мы и дальше будем поддерживать наших бойцов и обеспечивать их всем необходимым, чтобы они выполнили все поставленные задачи и вернулись домой с победой. Эта работа находится на моем личном контроле и на постоянной основе", - сказал Дюмин.
Глава региона отметил, что в тесном взаимодействии с командованием дивизии правительство региона продолжает обеспечивать бойцов всем необходимым для выполнения задач специальной военной операции. Губернатор поблагодарил всех неравнодушных жителей, бизнес-сообщество, волонтеров и предприятия региона за поддержку военных.
Как сообщают в правительстве региона, по поручению Дюмина с начала СВО Тульская область оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям. Ранее губернатор уже посещал воинские части, где передал бойцам дополнительные элементы экипировки, снаряжение и специальное оборудование. А также лично присутствовал на занятиях по тактико-специальной подготовке. Представители регионального правительства посещают бойцов в зоне СВО и в госпиталях – в том числе в других
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