https://ria.ru/20230407/tambovchanin-1863807210.html
Тамбовчанина обвинили в убийстве бойфренда бывшей девушки и изнасиловании
Тамбовчанина обвинили в убийстве бойфренда бывшей девушки и изнасиловании - РИА Новости, 07.04.2023
Тамбовчанина обвинили в убийстве бойфренда бывшей девушки и изнасиловании
Жителя Тамбова осудят за изнасилование его бывшей девушки и убийство на почве ревности ее нового парня, сообщает СУСК РФ по Тамбовской области. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:26
2023-04-07T16:26
2023-04-07T16:27
происшествия
тамбов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Жителя Тамбова осудят за изнасилование его бывшей девушки и убийство на почве ревности ее нового парня, сообщает СУСК РФ по Тамбовской области. Ранее сообщалось, что обвиняемый следил за своей бывшей девушкой, тайно установив GPS-трекер на ее автомобиль. Ночью 22 сентября 2022 года мужчина приехал к дому, в котором находилась его бывшая девушка со своим парнем, и на почве ревности застрелил мужчину из пневматического оружия, а затем избил и изнасиловал девушку. Тело мужчины он вывез в лес и сжег. На следующий день в полицию обратилась семья убитого с заявлением о его пропаже. "Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), 105 УК РФ (убийство), ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)", - говорится в сообщении комитета. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, ранее обвиняемый уже был осужден за незаконное хранение оружия.
https://ria.ru/20230407/ubiystvo-1863701802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбов
Тамбовчанина обвинили в убийстве бойфренда бывшей девушки и изнасиловании
СК: ревнивый тамбовчанин убил бойфренда бывшей девушки, сжег тело в лесу, а ее изнасиловал
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Жителя Тамбова осудят за изнасилование его бывшей девушки и убийство на почве ревности ее нового парня, сообщает
СУСК РФ по Тамбовской области.
Ранее сообщалось, что обвиняемый следил за своей бывшей девушкой, тайно установив GPS-трекер на ее автомобиль. Ночью 22 сентября 2022 года мужчина приехал к дому, в котором находилась его бывшая девушка со своим парнем, и на почве ревности застрелил мужчину из пневматического оружия, а затем избил и изнасиловал девушку. Тело мужчины он вывез в лес и сжег. На следующий день в полицию обратилась семья убитого с заявлением о его пропаже.
"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), 105 УК РФ (убийство), ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)", - говорится в сообщении комитета.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, ранее обвиняемый уже был осужден за незаконное хранение оружия.
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