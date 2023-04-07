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Парламентарии Северо-Запада предложили новые меры поддержки участников СВО

Парламентарии Северо-Запада предложили новые меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 07.04.2023

Парламентарии Северо-Запада предложили новые меры поддержки участников СВО

Парламентарии Северо-Запада предлагают внести изменения в закон о кредитных каникулах для участников СВО и мобилизованных граждан, в частности, разрешить членам РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:33

2023-04-07T13:33

2023-04-07T13:33

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АРХАНГЕЛЬСК, 7 апр – РИА Новости. Парламентарии Северо-Запада предлагают внести изменения в закон о кредитных каникулах для участников СВО и мобилизованных граждан, в частности, разрешить членам семей обращаться в банки с заявлением о досрочном погашении кредита от имени тех, кто находится в зоне боевых действий, сообщила пресс-служба заксобрания Архангельской области. Сразу несколько инициатив, направленных на поддержку участников специальной военной операции, рассмотрены на заседании постоянного комитета по правовым вопросам Парламентской ассоциации Северо-Запада России, который прошел в Архангельске. "Законодатели предложили внести ряд изменений в федеральный закон о кредитных каникулах для участников СВО и мобилизованных граждан. В частности, предлагается предоставить членам семей мобилизованных заемщиков право обращаться от их имени в банки с заявлением о досрочном погашении кредита", - говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе, участники СВО не могут самостоятельно обратиться в банк или использовать для этого мобильную связь в условиях боевых действий, а членам их семей банки отказывают в досрочном погашении кредита без доверенности. По мнению парламентариев, изменение законодательства позволило бы снизить долговую нагрузку и улучшить материальное положение семей защитников Родины. Профильный комитет поддержал также проект обращения ПАСЗР к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Документом предлагается дополнить нормы федерального закона и запретить финансовым управляющим банков блокировать банковские счета должников – военнослужащих, на которые перечисляются денежные выплаты, связанные с участием в спецоперации. В настоящее время на военнослужащих, признанных банкротами, не распространяется запрет на проведение операций по их банковским счетам и вкладам. Однако на практике имеются случаи, когда участники СВО не могут самостоятельно распоряжаться "боевыми" денежными выплатами, поскольку финансовые управляющие блокируют их банковские счета, руководствуясь положениями закона "О несостоятельности (банкротстве)". "Законы, направленные на поддержку наших бойцов и их семей, принимаются очень быстро, и не все удается учесть сразу. С просьбами изменить законодательство к нам обращаются родные военнослужащих. И мы вместе с коллегами стараемся на региональном и федеральном уровнях отрабатывать все моменты, чтобы люди не оставались один на один со своими проблемами", – приводятся в сообщении слова председателя Архангельского областного собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.

https://ria.ru/20230405/fond-1863211873.html

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экономика, архангельская область, архангельск, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф