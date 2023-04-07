Рейтинг@Mail.ru
Парламентарии Северо-Запада предложили новые меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
 
13:33 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/svo-1863746500.html
Парламентарии Северо-Запада предложили новые меры поддержки участников СВО
Парламентарии Северо-Запада предложили новые меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 07.04.2023
Парламентарии Северо-Запада предложили новые меры поддержки участников СВО
Парламентарии Северо-Запада предлагают внести изменения в закон о кредитных каникулах для участников СВО и мобилизованных граждан, в частности, разрешить членам РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:33
2023-04-07T13:33
архангельская область
экономика
архангельская область
архангельск
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e86557d0fa1b042a5670dbf23a29465.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 7 апр – РИА Новости. Парламентарии Северо-Запада предлагают внести изменения в закон о кредитных каникулах для участников СВО и мобилизованных граждан, в частности, разрешить членам семей обращаться в банки с заявлением о досрочном погашении кредита от имени тех, кто находится в зоне боевых действий, сообщила пресс-служба заксобрания Архангельской области. Сразу несколько инициатив, направленных на поддержку участников специальной военной операции, рассмотрены на заседании постоянного комитета по правовым вопросам Парламентской ассоциации Северо-Запада России, который прошел в Архангельске. "Законодатели предложили внести ряд изменений в федеральный закон о кредитных каникулах для участников СВО и мобилизованных граждан. В частности, предлагается предоставить членам семей мобилизованных заемщиков право обращаться от их имени в банки с заявлением о досрочном погашении кредита", - говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе, участники СВО не могут самостоятельно обратиться в банк или использовать для этого мобильную связь в условиях боевых действий, а членам их семей банки отказывают в досрочном погашении кредита без доверенности. По мнению парламентариев, изменение законодательства позволило бы снизить долговую нагрузку и улучшить материальное положение семей защитников Родины. Профильный комитет поддержал также проект обращения ПАСЗР к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Документом предлагается дополнить нормы федерального закона и запретить финансовым управляющим банков блокировать банковские счета должников – военнослужащих, на которые перечисляются денежные выплаты, связанные с участием в спецоперации. В настоящее время на военнослужащих, признанных банкротами, не распространяется запрет на проведение операций по их банковским счетам и вкладам. Однако на практике имеются случаи, когда участники СВО не могут самостоятельно распоряжаться "боевыми" денежными выплатами, поскольку финансовые управляющие блокируют их банковские счета, руководствуясь положениями закона "О несостоятельности (банкротстве)". "Законы, направленные на поддержку наших бойцов и их семей, принимаются очень быстро, и не все удается учесть сразу. С просьбами изменить законодательство к нам обращаются родные военнослужащих. И мы вместе с коллегами стараемся на региональном и федеральном уровнях отрабатывать все моменты, чтобы люди не оставались один на один со своими проблемами", – приводятся в сообщении слова председателя Архангельского областного собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
https://ria.ru/20230405/fond-1863211873.html
https://ria.ru/20230405/pomosch-1863197130.html
архангельская область
архангельск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c19c0f06d121094149f69b0c140933aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, архангельская область, архангельск, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Архангельская область, Экономика, Архангельская область, Архангельск, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Парламентарии Северо-Запада предложили новые меры поддержки участников СВО

Парламентская ассоциация Северо-Запада предлагает новые меры поддержки для участников СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 7 апр – РИА Новости. Парламентарии Северо-Запада предлагают внести изменения в закон о кредитных каникулах для участников СВО и мобилизованных граждан, в частности, разрешить членам семей обращаться в банки с заявлением о досрочном погашении кредита от имени тех, кто находится в зоне боевых действий, сообщила пресс-служба заксобрания Архангельской области.
Сразу несколько инициатив, направленных на поддержку участников специальной военной операции, рассмотрены на заседании постоянного комитета по правовым вопросам Парламентской ассоциации Северо-Запада России, который прошел в Архангельске.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Отделение фонда поддержки участников спецоперации откроют в ЯНАО
5 апреля, 14:41
"Законодатели предложили внести ряд изменений в федеральный закон о кредитных каникулах для участников СВО и мобилизованных граждан. В частности, предлагается предоставить членам семей мобилизованных заемщиков право обращаться от их имени в банки с заявлением о досрочном погашении кредита", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, участники СВО не могут самостоятельно обратиться в банк или использовать для этого мобильную связь в условиях боевых действий, а членам их семей банки отказывают в досрочном погашении кредита без доверенности. По мнению парламентариев, изменение законодательства позволило бы снизить долговую нагрузку и улучшить материальное положение семей защитников Родины.
Профильный комитет поддержал также проект обращения ПАСЗР к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Документом предлагается дополнить нормы федерального закона и запретить финансовым управляющим банков блокировать банковские счета должников – военнослужащих, на которые перечисляются денежные выплаты, связанные с участием в спецоперации.
В настоящее время на военнослужащих, признанных банкротами, не распространяется запрет на проведение операций по их банковским счетам и вкладам. Однако на практике имеются случаи, когда участники СВО не могут самостоятельно распоряжаться "боевыми" денежными выплатами, поскольку финансовые управляющие блокируют их банковские счета, руководствуясь положениями закона "О несостоятельности (банкротстве)".
"Законы, направленные на поддержку наших бойцов и их семей, принимаются очень быстро, и не все удается учесть сразу. С просьбами изменить законодательство к нам обращаются родные военнослужащих. И мы вместе с коллегами стараемся на региональном и федеральном уровнях отрабатывать все моменты, чтобы люди не оставались один на один со своими проблемами", – приводятся в сообщении слова председателя Архангельского областного собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
Мобилизованные военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Опыт психологической помощи Якутии участникам СВО включат в платформу АСИ
5 апреля, 14:01
 
Архангельская областьЭкономикаАрхангельская областьАрхангельскРоссияВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала