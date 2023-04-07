https://ria.ru/20230407/sud-1863775178.html
В Брянске изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу
В Брянске изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу - РИА Новости, 07.04.2023
В Брянске изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу
Украинскому пилоту, подозреваемому в незаконном пересечении границы РФ, в пятницу будет избрана мера пресечения в суде Брянска, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:57
2023-04-07T14:57
2023-04-07T15:12
брянск
происшествия
брянская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БРЯНСК, 7 апр - РИА Новости. Украинскому пилоту, подозреваемому в незаконном пересечении границы РФ, в пятницу будет избрана мера пресечения в суде Брянска, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы областного суда."В Советский районный суд Брянска поступило ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения украинскому пилоту", - сообщила собеседница агентства.Ранее ПУ ФСБ России по Брянской области сообщало, что украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилот попытался скрыться на территории Украины, но был задержан погранотрядом.
https://ria.ru/20230405/samolet-1863316029.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, происшествия, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Брянск, Происшествия, Брянская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Брянске изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу
В Брянске в пятницу изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу