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В Брянске изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу - РИА Новости, 07.04.2023
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14:57 07.04.2023 (обновлено: 15:12 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/sud-1863775178.html
В Брянске изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу
В Брянске изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу - РИА Новости, 07.04.2023
В Брянске изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу
Украинскому пилоту, подозреваемому в незаконном пересечении границы РФ, в пятницу будет избрана мера пресечения в суде Брянска, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:57
2023-04-07T15:12
брянск
происшествия
брянская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БРЯНСК, 7 апр - РИА Новости. Украинскому пилоту, подозреваемому в незаконном пересечении границы РФ, в пятницу будет избрана мера пресечения в суде Брянска, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы областного суда."В Советский районный суд Брянска поступило ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения украинскому пилоту", - сообщила собеседница агентства.Ранее ПУ ФСБ России по Брянской области сообщало, что украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилот попытался скрыться на территории Украины, но был задержан погранотрядом.
https://ria.ru/20230405/samolet-1863316029.html
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брянск, происшествия, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Брянск, Происшествия, Брянская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Брянске изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу

В Брянске в пятницу изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БРЯНСК, 7 апр - РИА Новости. Украинскому пилоту, подозреваемому в незаконном пересечении границы РФ, в пятницу будет избрана мера пресечения в суде Брянска, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы областного суда.
"В Советский районный суд Брянска поступило ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения украинскому пилоту", - сообщила собеседница агентства.
Ранее ПУ ФСБ России по Брянской области сообщало, что украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилот попытался скрыться на территории Украины, но был задержан погранотрядом.
Легкомоторный самолет - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан
5 апреля, 19:28
 
БрянскПроисшествияБрянская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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