https://ria.ru/20230407/sud-1863775178.html

В Брянске изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу

В Брянске изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу - РИА Новости, 07.04.2023

В Брянске изберут меру пресечения украинскому пилоту, пересекшему границу

Украинскому пилоту, подозреваемому в незаконном пересечении границы РФ, в пятницу будет избрана мера пресечения в суде Брянска, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:57

2023-04-07T14:57

2023-04-07T15:12

брянск

происшествия

брянская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

БРЯНСК, 7 апр - РИА Новости. Украинскому пилоту, подозреваемому в незаконном пересечении границы РФ, в пятницу будет избрана мера пресечения в суде Брянска, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы областного суда."В Советский районный суд Брянска поступило ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения украинскому пилоту", - сообщила собеседница агентства.Ранее ПУ ФСБ России по Брянской области сообщало, что украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилот попытался скрыться на территории Украины, но был задержан погранотрядом.

https://ria.ru/20230405/samolet-1863316029.html

брянск

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брянск, происшествия, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)