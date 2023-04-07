https://ria.ru/20230407/strelba-1863648616.html

Стрелявшим по окнам жилого дома в Челябинске оказался подросток

Стрелявшим по окнам жилого дома в Челябинске оказался подросток - РИА Новости, 07.04.2023

Стрелявшим по окнам жилого дома в Челябинске оказался подросток

Сотрудники полиции задержали подростка, который из пневматического пистолета выстрелил в сторону жилого дома, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:18

2023-04-07T08:18

2023-04-07T08:18

происшествия

россия

челябинск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подростка, который из пневматического пистолета выстрелил в сторону жилого дома, сообщает региональный главк МВД. Ранее местные СМИ написали, что вечером в среду около одного из жилых домов на улице Пионерской раздались выстрелы, после которых на одном окне осталась вмятина. В областной полиции РИА Новости сообщали, что по факту инцидента организована проверка. "В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили подростков, которые в этот день бросали из окна бутылки с водой. В ходе дальнейшей работы один из них рассказал, что на прошедшей неделе из пневматического пистолета малой мощностью, на который не предусматривается получение лицензии, демонстрируя пневматику друзьям, выстрелил в сторону соседнего дома, умысла на причинение кому-либо вреда у него не было", - говорится в сообщении. Отмечается, что подростки были доставлены в отдел полиции вместе с законными представителями. В отношении одного из мальчиков составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", в отношении его родителей - по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

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россия

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, челябинск