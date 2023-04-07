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Стрелявшим по окнам жилого дома в Челябинске оказался подросток - РИА Новости, 07.04.2023
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08:18 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/strelba-1863648616.html
Стрелявшим по окнам жилого дома в Челябинске оказался подросток
Стрелявшим по окнам жилого дома в Челябинске оказался подросток - РИА Новости, 07.04.2023
Стрелявшим по окнам жилого дома в Челябинске оказался подросток
Сотрудники полиции задержали подростка, который из пневматического пистолета выстрелил в сторону жилого дома, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:18
2023-04-07T08:18
происшествия
россия
челябинск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подростка, который из пневматического пистолета выстрелил в сторону жилого дома, сообщает региональный главк МВД. Ранее местные СМИ написали, что вечером в среду около одного из жилых домов на улице Пионерской раздались выстрелы, после которых на одном окне осталась вмятина. В областной полиции РИА Новости сообщали, что по факту инцидента организована проверка. "В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили подростков, которые в этот день бросали из окна бутылки с водой. В ходе дальнейшей работы один из них рассказал, что на прошедшей неделе из пневматического пистолета малой мощностью, на который не предусматривается получение лицензии, демонстрируя пневматику друзьям, выстрелил в сторону соседнего дома, умысла на причинение кому-либо вреда у него не было", - говорится в сообщении. Отмечается, что подростки были доставлены в отдел полиции вместе с законными представителями. В отношении одного из мальчиков составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", в отношении его родителей - по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
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происшествия, россия, челябинск
Происшествия, Россия, Челябинск
Стрелявшим по окнам жилого дома в Челябинске оказался подросток

В Челябинске задержали подростка, который открыл стрельбу по окнам жилого дома

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подростка, который из пневматического пистолета выстрелил в сторону жилого дома, сообщает региональный главк МВД.
Ранее местные СМИ написали, что вечером в среду около одного из жилых домов на улице Пионерской раздались выстрелы, после которых на одном окне осталась вмятина. В областной полиции РИА Новости сообщали, что по факту инцидента организована проверка.
"В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили подростков, которые в этот день бросали из окна бутылки с водой. В ходе дальнейшей работы один из них рассказал, что на прошедшей неделе из пневматического пистолета малой мощностью, на который не предусматривается получение лицензии, демонстрируя пневматику друзьям, выстрелил в сторону соседнего дома, умысла на причинение кому-либо вреда у него не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подростки были доставлены в отдел полиции вместе с законными представителями. В отношении одного из мальчиков составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", в отношении его родителей - по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
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