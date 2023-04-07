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Франция готова тесно сотрудничать с Китаем по Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 07.04.2023 (обновлено: 18:11 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/sotrudnichestvo-1863844250.html
Франция готова тесно сотрудничать с Китаем по Украине, заявил Макрон
Франция готова тесно сотрудничать с Китаем по Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 07.04.2023
Франция готова тесно сотрудничать с Китаем по Украине, заявил Макрон
Франция готова тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе неформальной... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:49
2023-04-07T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
франция
цены на нефть
китай
украина
си цзиньпин
эммануэль макрон
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Франция готова тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Гуанчжоу."Французская сторона придает большое значение влиянию Китая на международной арене, готова тесно сотрудничать с Китаем, прилагать совместные усилия для содействия скорейшему политическому урегулированию (украинского) кризиса", - приводит слова Макрона Центральное телевидение Китая.Как отметил президент, Франция согласна с тем, что для политического решения украинского кризиса необходимо учитывать разумные опасения всех сторон.Глава Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html
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в мире, франция, цены на нефть, китай, украина, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Цены на нефть, Китай, Украина, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен
Франция готова тесно сотрудничать с Китаем по Украине, заявил Макрон

Макрон: Франция готова тесно сотрудничать с Китаем для скорого урегулирования на Украине

© AP Photo / Jacques WittПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время неформальной встречи в Гуанчжоу
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время неформальной встречи в Гуанчжоу - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Jacques Witt
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время неформальной встречи в Гуанчжоу
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Франция готова тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Гуанчжоу.
"Французская сторона придает большое значение влиянию Китая на международной арене, готова тесно сотрудничать с Китаем, прилагать совместные усилия для содействия скорейшему политическому урегулированию (украинского) кризиса", - приводит слова Макрона Центральное телевидение Китая.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
Как отметил президент, Франция согласна с тем, что для политического решения украинского кризиса необходимо учитывать разумные опасения всех сторон.
Глава Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияЦены на нефтьКитайУкраинаСи ЦзиньпинЭммануэль МакронУрсула фон дер Ляйен
 
 
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