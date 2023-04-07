Франция готова тесно сотрудничать с Китаем по Украине, заявил Макрон
Макрон: Франция готова тесно сотрудничать с Китаем для скорого урегулирования на Украине
© AP Photo / Jacques WittПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время неформальной встречи в Гуанчжоу
© AP Photo / Jacques Witt
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время неформальной встречи в Гуанчжоу
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Франция готова тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Гуанчжоу.
"Французская сторона придает большое значение влиянию Китая на международной арене, готова тесно сотрудничать с Китаем, прилагать совместные усилия для содействия скорейшему политическому урегулированию (украинского) кризиса", - приводит слова Макрона Центральное телевидение Китая.
Как отметил президент, Франция согласна с тем, что для политического решения украинского кризиса необходимо учитывать разумные опасения всех сторон.
Глава Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.