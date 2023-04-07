https://ria.ru/20230407/sotrudnichestvo-1863844250.html

Франция готова тесно сотрудничать с Китаем по Украине, заявил Макрон

Франция готова тесно сотрудничать с Китаем по Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 07.04.2023

Франция готова тесно сотрудничать с Китаем по Украине, заявил Макрон

Франция готова тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе неформальной... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:49

2023-04-07T17:49

2023-04-07T18:11

специальная военная операция на украине

в мире

франция

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украина

си цзиньпин

эммануэль макрон

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Франция готова тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Гуанчжоу."Французская сторона придает большое значение влиянию Китая на международной арене, готова тесно сотрудничать с Китаем, прилагать совместные усилия для содействия скорейшему политическому урегулированию (украинского) кризиса", - приводит слова Макрона Центральное телевидение Китая.Как отметил президент, Франция согласна с тем, что для политического решения украинского кризиса необходимо учитывать разумные опасения всех сторон.Глава Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html

франция

китай

украина

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