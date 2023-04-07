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Овчинский: Москва и НРА будут сотрудничать в области ESG

Овчинский: Москва и НРА будут сотрудничать в области ESG - РИА Новости, 07.04.2023

Овчинский: Москва и НРА будут сотрудничать в области ESG

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным рейтинговым агентством (НРА) по реализации... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T07:20

2023-04-07T07:20

2023-04-07T07:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

россия

владислав овчинский

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным рейтинговым агентством (НРА) по реализации проектов в области ESG, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он напомнил, что в 2022 году велась активная работа над ESG-концепцией развития Москвы, а также формированием ESG-профиля субъектов РФ, учитывающего особенности развития каждого региона. В рамках соглашения будут вестись совместные проекты и исследования для улучшения инвестиционного климата, внедрения принципов и подходов экологической, социальной и управленческой ответственности. "На протяжении десяти лет НРА проводит исследования инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Столица из года в год подтверждает лидирующие позиции в части инвестиционного климата, а также лучших практик устойчивого развития", - сказала генеральный директор НРА Татьяна Григорьева.

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Максим Горбачев

экономика, москва, россия, владислав овчинский, евразийский экономический союз