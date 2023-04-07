https://ria.ru/20230407/sotrudnichestvo-1863644371.html
Овчинский: Москва и НРА будут сотрудничать в области ESG
Овчинский: Москва и НРА будут сотрудничать в области ESG - РИА Новости, 07.04.2023
Овчинский: Москва и НРА будут сотрудничать в области ESG
Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным рейтинговым агентством (НРА) по реализации... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T07:20
2023-04-07T07:20
2023-04-07T07:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
россия
владислав овчинский
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863644248_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bb8083a6a009c371b8f6efd84dd0bf17.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным рейтинговым агентством (НРА) по реализации проектов в области ESG, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он напомнил, что в 2022 году велась активная работа над ESG-концепцией развития Москвы, а также формированием ESG-профиля субъектов РФ, учитывающего особенности развития каждого региона. В рамках соглашения будут вестись совместные проекты и исследования для улучшения инвестиционного климата, внедрения принципов и подходов экологической, социальной и управленческой ответственности. "На протяжении десяти лет НРА проводит исследования инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Столица из года в год подтверждает лидирующие позиции в части инвестиционного климата, а также лучших практик устойчивого развития", - сказала генеральный директор НРА Татьяна Григорьева.
https://ria.ru/20230406/fasady-1863367696.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863644248_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f74ae74b5d12287b07a2be7b3dd17842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, владислав овчинский, евразийский экономический союз
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Россия, Владислав Овчинский, Евразийский экономический союз
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным рейтинговым агентством (НРА) по реализации проектов в области ESG, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он напомнил, что в 2022 году велась активная работа над ESG-концепцией развития Москвы, а также формированием ESG-профиля субъектов РФ, учитывающего особенности развития каждого региона.
«
"В этой связи сотрудничество с одним из ведущих рейтинговых агентств России – большой шаг к закреплению Москвы в качестве методологического центра по реализации ESG-повестки, которая основывается на фундаментальных целях и принципах устойчивого развития. В рамках сотрудничества в настоящее время мы работаем над проектом, который позволит анализировать и перенимать лучшие практики у крупных городов и регионов ЕАЭС", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В рамках соглашения будут вестись совместные проекты и исследования для улучшения инвестиционного климата, внедрения принципов и подходов экологической, социальной и управленческой ответственности.
"На протяжении десяти лет НРА проводит исследования инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Столица из года в год подтверждает лидирующие позиции в части инвестиционного климата, а также лучших практик устойчивого развития", - сказала генеральный директор НРА Татьяна Григорьева.
Овчинский: столичная компания увеличила производство модульных фасадов