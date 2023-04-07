СМИ: Швеция и Дания сомневаются в выводах ФРГ по ЧП на "Северных потоках"
NYT: следователи в Швеции и Дании сомневаются в выводах ФРГ по ЧП на "Северных потоках"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Следователи в Швеции и Дании с настороженностью относятся к выводам следователей ФРГ по произошедшему на "Северных потоках" и чувствуют давление, чтобы возразить им, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в сфере безопасности.
"Дания ведет себя наиболее скрытно, однако источники в сфере безопасности на условии анонимности заявили Times, что следователи в Дании и Швеции относятся с настороженностью к последним результатам (расследования) Германии и чувствуют давление возразить этому нарративу", - говорится в сообщении издания.
"Втайне официальные лица Швеции, Германии и Дании утверждают, что следователи имеют основания не делиться результатами (расследования), которые могут раскрыть их возможности ведения разведки", - также говорится в сообщении издания.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках ", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя " Северных потоков " стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на " Северных потоках ". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить для СМИ альтернативную историю о взрывах на газопроводах.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках ". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.