https://ria.ru/20230407/sevastopol-1863864599.html

Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах возле бухты

Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах возле бухты - РИА Новости, 07.04.2023

Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах возле бухты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о проходящих учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:43

2023-04-07T18:43

2023-04-07T18:43

безопасность

севастополь

михаил развожаев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о проходящих учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту. "На Северном молу идет учебная стрельба нашего флота", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что в городе все спокойно.

https://ria.ru/20230406/sevastopol-1863512385.html

севастополь

россия

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Кирилл Волков

безопасность, севастополь, михаил развожаев, россия