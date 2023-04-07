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Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах возле бухты - РИА Новости, 07.04.2023
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18:43 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/sevastopol-1863864599.html
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах возле бухты
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах возле бухты - РИА Новости, 07.04.2023
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах возле бухты
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о проходящих учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:43
2023-04-07T18:43
безопасность
севастополь
михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о проходящих учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту. "На Северном молу идет учебная стрельба нашего флота", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что в городе все спокойно.
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, россия
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах возле бухты

Глава Севастополя Развожаев предупредил об учебных стрельбах флота на входе в бухту

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о проходящих учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту.
"На Северном молу идет учебная стрельба нашего флота", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в городе все спокойно.
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БезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевРоссия
 
 
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