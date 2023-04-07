https://ria.ru/20230407/sevastopol-1863864599.html
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах возле бухты
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах возле бухты - РИА Новости, 07.04.2023
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах возле бухты
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о проходящих учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:43
2023-04-07T18:43
2023-04-07T18:43
безопасность
севастополь
михаил развожаев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о проходящих учебных стрельбах на входе в Севастопольскую бухту. "На Северном молу идет учебная стрельба нашего флота", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что в городе все спокойно.
https://ria.ru/20230406/sevastopol-1863512385.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев, россия
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах возле бухты
Глава Севастополя Развожаев предупредил об учебных стрельбах флота на входе в бухту