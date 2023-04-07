https://ria.ru/20230407/rebenok-1863841944.html

В Ярославле нашли пропавшего ребенка с особенностями развития

В Ярославле нашли пропавшего ребенка с особенностями развития - РИА Новости, 07.04.2023

В Ярославле нашли пропавшего ребенка с особенностями развития

Пропавший в Ярославле 12-летний мальчик с особенностями развития нашелся на второй день поисков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:46

2023-04-07T17:46

2023-04-07T17:46

происшествия

ярославль

ярославская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Пропавший в Ярославле 12-летний мальчик с особенностями развития нашелся на второй день поисков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского поисково-спасательного отряда "Ярспас" Мария Бородина. Согласно размещенной в соцсетях и СМИ ориентировке, 12-летний мальчик ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля 6 апреля, с тех пор его местонахождение было неизвестно. Уточнялось, что пропавший - ребенок с особенностями развития. Поисками ребенка занималась и полиция. "Мальчик найден, жив. Его заметил наш волонтер, когда ехал вдоль Ленинградского проспекта. Он увидел двух мальчиков, один из которых был похож на нашего. Волонтер остановился, побеседовал с детьми, сообщил в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов проверили тетради в рюкзаке у ребенка – на них имя", - сказала Бородина. На странице поискового отряда в соцсети "ВКонтакте" волонтеры пишут, что с мальчиком все хорошо, благодарят пользователей.

https://ria.ru/20230316/voronezh-1858189901.html

ярославль

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ярославль, ярославская область