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В Ярославле нашли пропавшего ребенка с особенностями развития
В Ярославле нашли пропавшего ребенка с особенностями развития - РИА Новости, 07.04.2023
В Ярославле нашли пропавшего ребенка с особенностями развития
Пропавший в Ярославле 12-летний мальчик с особенностями развития нашелся на второй день поисков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:46
2023-04-07T17:46
2023-04-07T17:46
происшествия
ярославль
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Пропавший в Ярославле 12-летний мальчик с особенностями развития нашелся на второй день поисков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского поисково-спасательного отряда "Ярспас" Мария Бородина. Согласно размещенной в соцсетях и СМИ ориентировке, 12-летний мальчик ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля 6 апреля, с тех пор его местонахождение было неизвестно. Уточнялось, что пропавший - ребенок с особенностями развития. Поисками ребенка занималась и полиция. "Мальчик найден, жив. Его заметил наш волонтер, когда ехал вдоль Ленинградского проспекта. Он увидел двух мальчиков, один из которых был похож на нашего. Волонтер остановился, побеседовал с детьми, сообщил в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов проверили тетради в рюкзаке у ребенка – на них имя", - сказала Бородина. На странице поискового отряда в соцсети "ВКонтакте" волонтеры пишут, что с мальчиком все хорошо, благодарят пользователей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
В Ярославле нашли пропавшего ребенка с особенностями развития
В Ярославле нашли живым пропавшего 12-летнего ребенка с особенностями развития
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Пропавший в Ярославле 12-летний мальчик с особенностями развития нашелся на второй день поисков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского поисково-спасательного отряда "Ярспас" Мария Бородина.
Согласно размещенной в соцсетях и СМИ ориентировке, 12-летний мальчик ушел из дома в Дзержинском районе
Ярославля 6 апреля, с тех пор его местонахождение было неизвестно. Уточнялось, что пропавший - ребенок с особенностями развития. Поисками ребенка занималась и полиция.
"Мальчик найден, жив. Его заметил наш волонтер, когда ехал вдоль Ленинградского проспекта. Он увидел двух мальчиков, один из которых был похож на нашего. Волонтер остановился, побеседовал с детьми, сообщил в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов проверили тетради в рюкзаке у ребенка – на них имя", - сказала Бородина.
На странице поискового отряда в соцсети "ВКонтакте" волонтеры пишут, что с мальчиком все хорошо, благодарят пользователей.
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