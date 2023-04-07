Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле нашли пропавшего ребенка с особенностями развития - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/rebenok-1863841944.html
В Ярославле нашли пропавшего ребенка с особенностями развития
В Ярославле нашли пропавшего ребенка с особенностями развития - РИА Новости, 07.04.2023
В Ярославле нашли пропавшего ребенка с особенностями развития
Пропавший в Ярославле 12-летний мальчик с особенностями развития нашелся на второй день поисков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:46
2023-04-07T17:46
происшествия
ярославль
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Пропавший в Ярославле 12-летний мальчик с особенностями развития нашелся на второй день поисков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского поисково-спасательного отряда "Ярспас" Мария Бородина. Согласно размещенной в соцсетях и СМИ ориентировке, 12-летний мальчик ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля 6 апреля, с тех пор его местонахождение было неизвестно. Уточнялось, что пропавший - ребенок с особенностями развития. Поисками ребенка занималась и полиция. "Мальчик найден, жив. Его заметил наш волонтер, когда ехал вдоль Ленинградского проспекта. Он увидел двух мальчиков, один из которых был похож на нашего. Волонтер остановился, побеседовал с детьми, сообщил в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов проверили тетради в рюкзаке у ребенка – на них имя", - сказала Бородина. На странице поискового отряда в соцсети "ВКонтакте" волонтеры пишут, что с мальчиком все хорошо, благодарят пользователей.
https://ria.ru/20230316/voronezh-1858189901.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
В Ярославле нашли пропавшего ребенка с особенностями развития

В Ярославле нашли живым пропавшего 12-летнего ребенка с особенностями развития

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Пропавший в Ярославле 12-летний мальчик с особенностями развития нашелся на второй день поисков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского поисково-спасательного отряда "Ярспас" Мария Бородина.
Согласно размещенной в соцсетях и СМИ ориентировке, 12-летний мальчик ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля 6 апреля, с тех пор его местонахождение было неизвестно. Уточнялось, что пропавший - ребенок с особенностями развития. Поисками ребенка занималась и полиция.
"Мальчик найден, жив. Его заметил наш волонтер, когда ехал вдоль Ленинградского проспекта. Он увидел двух мальчиков, один из которых был похож на нашего. Волонтер остановился, побеседовал с детьми, сообщил в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов проверили тетради в рюкзаке у ребенка – на них имя", - сказала Бородина.
На странице поискового отряда в соцсети "ВКонтакте" волонтеры пишут, что с мальчиком все хорошо, благодарят пользователей.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой
16 марта, 06:58
 
ПроисшествияЯрославльЯрославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала