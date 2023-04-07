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Лавров высказался о национальных расследованиях по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.04.2023
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14:11 07.04.2023 (обновлено: 16:27 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/rassledovanie-1863759414.html
Лавров высказался о национальных расследованиях по "Северным потокам"
Лавров высказался о национальных расследованиях по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.04.2023
Лавров высказался о национальных расследованиях по "Северным потокам"
Надежд на то, что страны, занимающиеся расследованиями терактов на "Северных потоках", преодолеют приказ "старшего товарища" и предадут гласности свои находки,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:11
2023-04-07T16:27
в мире
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
северный поток
сергей лавров
мевлют чавушоглу
сеймур херш
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Надежд на то, что страны, занимающиеся расследованиями терактов на "Северных потоках", преодолеют приказ "старшего товарища" и предадут гласности свои находки, мало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Очень мало надежд на то, что те, кто занимаются национальными расследованиями, найдут в себе силы преодолеть приказ старшего товарища и предать гласности то, что они там обнаружили", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках ", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя " Северных потоков " стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений. Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на " Северных потоках ". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить для СМИ альтернативную историю о взрывах на газопроводах. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках ". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
https://ria.ru/20230405/gazoprovody-1863219920.html
https://ria.ru/20230407/sevpotoki-1863730991.html
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в мире, авария на "северных потоках", северный поток — 2, северный поток, сергей лавров, мевлют чавушоглу, сеймур херш
В мире, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2, Северный поток, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Сеймур Херш
Лавров высказался о национальных расследованиях по "Северным потокам"

У Лаврова мало надежд на национальные расследования терактов на "Северных потоках"

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре. 7 апреля 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре. 7 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре. 7 апреля 2023
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Надежд на то, что страны, занимающиеся расследованиями терактов на "Северных потоках", преодолеют приказ "старшего товарища" и предадут гласности свои находки, мало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Очень мало надежд на то, что те, кто занимаются национальными расследованиями, найдут в себе силы преодолеть приказ старшего товарища и предать гласности то, что они там обнаружили", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Херш назвал цель публикаций западных СМИ о терактах на "Северных потоках"
5 апреля, 15:01
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках ", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя " Северных потоков " стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на " Северных потоках ". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить для СМИ альтернативную историю о взрывах на газопроводах.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках ". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Турция призвала провести независимое расследование ЧП на "Северных потоках"
Вчера, 12:59
 
В миреАвария на "Северных потоках"Северный поток — 2Северный потокСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуСеймур Херш
 
 
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