https://ria.ru/20230407/rassledovanie-1863723809.html

Объект рядом с "Северным потоком" был частью взрывчатки, заявили эксперты

Объект рядом с "Северным потоком" был частью взрывчатки, заявили эксперты - РИА Новости, 07.04.2023

Объект рядом с "Северным потоком" был частью взрывчатки, заявили эксперты

Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил газете New York Times, что отказ Дании, Германии и Швеции сотрудничать с РФ по расследованию теракта на "Северных... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:43

2023-04-07T12:43

2023-04-07T13:16

в мире

дания

германия

швеция

авария на "северных потоках"

владимир барбин

nord stream 2 ag

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил газете New York Times, что отказ Дании, Германии и Швеции сотрудничать с РФ по расследованию теракта на "Северных потоках" подрывает доверие к их следствию."Сохраняющаяся секретность проводимого Данией, Германией и Швецией расследования, а также отказ сотрудничать с Россией подрывают доверие к нему", - заявил Барбин.Как отмечает издание, посол также прокомментировал выводы, сделанные датским энергетическим агентством, по поводу обнаруженного вблизи газопровода "Северный поток 2" объекта.Ранее Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока 2", участвовать в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта. Он имеет форму цилиндра высотой около 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Ведомство не исключает, что это морской дымовой буй. Для выяснения природы объекта было решено поднять его на поверхность при содействии датского минобороны.По словам Барбина, по мнению экспертов в Москве, обнаруженный рядом с "Северным потоком 2" объект был частью взрывного устройства.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230406/potok-1863477308.html

https://ria.ru/20230406/podchinenie-1863366503.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дания, германия, швеция, авария на "северных потоках", владимир барбин, nord stream 2 ag, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, россия