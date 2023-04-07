https://ria.ru/20230407/rassledovanie-1863723809.html
Объект рядом с "Северным потоком" был частью взрывчатки, заявили эксперты
Объект рядом с "Северным потоком" был частью взрывчатки, заявили эксперты - РИА Новости, 07.04.2023
Объект рядом с "Северным потоком" был частью взрывчатки, заявили эксперты
Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил газете New York Times, что отказ Дании, Германии и Швеции сотрудничать с РФ по расследованию теракта на "Северных... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:43
2023-04-07T12:43
2023-04-07T13:16
в мире
дания
германия
швеция
авария на "северных потоках"
владимир барбин
nord stream 2 ag
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил газете New York Times, что отказ Дании, Германии и Швеции сотрудничать с РФ по расследованию теракта на "Северных потоках" подрывает доверие к их следствию."Сохраняющаяся секретность проводимого Данией, Германией и Швецией расследования, а также отказ сотрудничать с Россией подрывают доверие к нему", - заявил Барбин.Как отмечает издание, посол также прокомментировал выводы, сделанные датским энергетическим агентством, по поводу обнаруженного вблизи газопровода "Северный поток 2" объекта.Ранее Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока 2", участвовать в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта. Он имеет форму цилиндра высотой около 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Ведомство не исключает, что это морской дымовой буй. Для выяснения природы объекта было решено поднять его на поверхность при содействии датского минобороны.По словам Барбина, по мнению экспертов в Москве, обнаруженный рядом с "Северным потоком 2" объект был частью взрывного устройства.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230406/potok-1863477308.html
https://ria.ru/20230406/podchinenie-1863366503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, германия, швеция, авария на "северных потоках", владимир барбин, nord stream 2 ag, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, россия
В мире, Дания, Германия, Швеция, Авария на "Северных потоках", Владимир Барбин, Nord Stream 2 AG, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Россия
Объект рядом с "Северным потоком" был частью взрывчатки, заявили эксперты
Посол России: отказ Дании, Германии и Швеции сотрудничать по диверсии подрывает доверие