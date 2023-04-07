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Объект рядом с "Северным потоком" был частью взрывчатки, заявили эксперты - РИА Новости, 07.04.2023
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12:43 07.04.2023 (обновлено: 13:16 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/rassledovanie-1863723809.html
Объект рядом с "Северным потоком" был частью взрывчатки, заявили эксперты
Объект рядом с "Северным потоком" был частью взрывчатки, заявили эксперты - РИА Новости, 07.04.2023
Объект рядом с "Северным потоком" был частью взрывчатки, заявили эксперты
Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил газете New York Times, что отказ Дании, Германии и Швеции сотрудничать с РФ по расследованию теракта на "Северных... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:43
2023-04-07T13:16
в мире
дания
германия
швеция
авария на "северных потоках"
владимир барбин
nord stream 2 ag
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил газете New York Times, что отказ Дании, Германии и Швеции сотрудничать с РФ по расследованию теракта на "Северных потоках" подрывает доверие к их следствию."Сохраняющаяся секретность проводимого Данией, Германией и Швецией расследования, а также отказ сотрудничать с Россией подрывают доверие к нему", - заявил Барбин.Как отмечает издание, посол также прокомментировал выводы, сделанные датским энергетическим агентством, по поводу обнаруженного вблизи газопровода "Северный поток 2" объекта.Ранее Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока 2", участвовать в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта. Он имеет форму цилиндра высотой около 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Ведомство не исключает, что это морской дымовой буй. Для выяснения природы объекта было решено поднять его на поверхность при содействии датского минобороны.По словам Барбина, по мнению экспертов в Москве, обнаруженный рядом с "Северным потоком 2" объект был частью взрывного устройства.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230406/potok-1863477308.html
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в мире, дания, германия, швеция, авария на "северных потоках", владимир барбин, nord stream 2 ag, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, россия
В мире, Дания, Германия, Швеция, Авария на "Северных потоках", Владимир Барбин, Nord Stream 2 AG, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Россия
Объект рядом с "Северным потоком" был частью взрывчатки, заявили эксперты

Посол России: отказ Дании, Германии и Швеции сотрудничать по диверсии подрывает доверие

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил газете New York Times, что отказ Дании, Германии и Швеции сотрудничать с РФ по расследованию теракта на "Северных потоках" подрывает доверие к их следствию.
"Сохраняющаяся секретность проводимого Данией, Германией и Швецией расследования, а также отказ сотрудничать с Россией подрывают доверие к нему", - заявил Барбин.
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Как отмечает издание, посол также прокомментировал выводы, сделанные датским энергетическим агентством, по поводу обнаруженного вблизи газопровода "Северный поток 2" объекта.
Ранее Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока 2", участвовать в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта. Он имеет форму цилиндра высотой около 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Ведомство не исключает, что это морской дымовой буй. Для выяснения природы объекта было решено поднять его на поверхность при содействии датского минобороны.
По словам Барбина, по мнению экспертов в Москве, обнаруженный рядом с "Северным потоком 2" объект был частью взрывного устройства.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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В миреДанияГерманияШвецияАвария на "Северных потоках"Владимир БарбинNord Stream 2 AGГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Россия
 
 
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