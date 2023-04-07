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Рачков: миграционный ресурс привлекут для развития белорусской экономики
Рачков: миграционный ресурс привлекут для развития белорусской экономики - РИА Новости, 07.04.2023
Рачков: миграционный ресурс привлекут для развития белорусской экономики
Власти Белоруссии собираются использовать миграционный ресурс для развития экономики страны, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:11
2023-04-07T14:11
2023-04-07T14:11
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
минск
россия
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Власти Белоруссии собираются использовать миграционный ресурс для развития экономики страны, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности, председатель комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков.Он принял участие в пятницу в парламентских слушаниях "Актуальные вопросы миграционной политики: практические решения и перспективы законодательного регулирования", организованных Парламентским Собранием в Минске, передает Sputnik.Рачков напомнил, что в ноябре 2021 года Высший госсовет Союзного государства утвердил концепцию миграционной политики и эта тема сегодня продолжает оставаться актуальной."Мы сегодня подготовили парламентские слушания, разработана концепция, подготовлены рекомендации, у нас готовится выступить около 30 парламентариев и экспертов – люди, которые на практике занимаются этой проблемой", – сказал Рачков.По его словам, правильно выстроенная миграционная политика позволяет странам эффективно развиваться в социальном и экономическом планах, в том числе, мигранты помогают развивать экономик России и Белоруссии."Они важны для экономик государств, потому что в целом в экономиках не хватает трудовых ресурсов, нам необходимо привлекать эти трудовые ресурсы извне", – пояснил депутат.Рачков напомнил, что белорусский парламент недавно принял закон о внешней трудовой миграции, где прописаны механизмы, которые позволят, с одной стороны, обеспечить безопасность, а с другой - привлечь трудовые ресурсы в белорусскую экономику за счет упрощения процедур разрешения трудовой деятельности.Речь идет, в том числе, и об иностранных студентах, которые обучаются в стране."Численность иностранных студентов с каждым годом у нас растет, мы считаем, что можно использовать эту возможность для того, чтобы у нас экономика развивалась более динамично", – резюмировал Рачков.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, минск, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Минск, Россия
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Власти Белоруссии собираются использовать миграционный ресурс для развития экономики страны, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности, председатель комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков.
Он принял участие в пятницу в парламентских слушаниях "Актуальные вопросы миграционной политики: практические решения и перспективы законодательного регулирования", организованных Парламентским Собранием в Минске
, передает Sputnik.
Рачков напомнил, что в ноябре 2021 года Высший госсовет Союзного государства утвердил концепцию миграционной политики и эта тема сегодня продолжает оставаться актуальной.
"Мы сегодня подготовили парламентские слушания, разработана концепция, подготовлены рекомендации, у нас готовится выступить около 30 парламентариев и экспертов – люди, которые на практике занимаются этой проблемой", – сказал Рачков.
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По его словам, правильно выстроенная миграционная политика позволяет странам эффективно развиваться в социальном и экономическом планах, в том числе, мигранты помогают развивать экономик России
и Белоруссии.
"Они важны для экономик государств, потому что в целом в экономиках не хватает трудовых ресурсов, нам необходимо привлекать эти трудовые ресурсы извне", – пояснил депутат.
Рачков напомнил, что белорусский парламент недавно принял закон о внешней трудовой миграции, где прописаны механизмы, которые позволят, с одной стороны, обеспечить безопасность, а с другой - привлечь трудовые ресурсы в белорусскую экономику за счет упрощения процедур разрешения трудовой деятельности.
Речь идет, в том числе, и об иностранных студентах, которые обучаются в стране.
"Численность иностранных студентов с каждым годом у нас растет, мы считаем, что можно использовать эту возможность для того, чтобы у нас экономика развивалась более динамично", – резюмировал Рачков.