https://ria.ru/20230407/rachkov-1863758179.html

Рачков: миграционный ресурс привлекут для развития белорусской экономики

Рачков: миграционный ресурс привлекут для развития белорусской экономики - РИА Новости, 07.04.2023

Рачков: миграционный ресурс привлекут для развития белорусской экономики

Власти Белоруссии собираются использовать миграционный ресурс для развития экономики страны, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:11

2023-04-07T14:11

2023-04-07T14:11

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

минск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783148689_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_917b2ddc1bf39b809507946e13109be4.jpg

МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Власти Белоруссии собираются использовать миграционный ресурс для развития экономики страны, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности, председатель комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков.Он принял участие в пятницу в парламентских слушаниях "Актуальные вопросы миграционной политики: практические решения и перспективы законодательного регулирования", организованных Парламентским Собранием в Минске, передает Sputnik.Рачков напомнил, что в ноябре 2021 года Высший госсовет Союзного государства утвердил концепцию миграционной политики и эта тема сегодня продолжает оставаться актуальной."Мы сегодня подготовили парламентские слушания, разработана концепция, подготовлены рекомендации, у нас готовится выступить около 30 парламентариев и экспертов – люди, которые на практике занимаются этой проблемой", – сказал Рачков.По его словам, правильно выстроенная миграционная политика позволяет странам эффективно развиваться в социальном и экономическом планах, в том числе, мигранты помогают развивать экономик России и Белоруссии."Они важны для экономик государств, потому что в целом в экономиках не хватает трудовых ресурсов, нам необходимо привлекать эти трудовые ресурсы извне", – пояснил депутат.Рачков напомнил, что белорусский парламент недавно принял закон о внешней трудовой миграции, где прописаны механизмы, которые позволят, с одной стороны, обеспечить безопасность, а с другой - привлечь трудовые ресурсы в белорусскую экономику за счет упрощения процедур разрешения трудовой деятельности.Речь идет, в том числе, и об иностранных студентах, которые обучаются в стране."Численность иностранных студентов с каждым годом у нас растет, мы считаем, что можно использовать эту возможность для того, чтобы у нас экономика развивалась более динамично", – резюмировал Рачков.

https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863612986.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, минск, россия