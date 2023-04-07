Рейтинг@Mail.ru
В России будут востребованы работники старше 50 лет, заявила эксперт - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 07.04.2023 (обновлено: 15:21 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/rabotodateli-1863638934.html
В России будут востребованы работники старше 50 лет, заявила эксперт
В России будут востребованы работники старше 50 лет, заявила эксперт - РИА Новости, 07.04.2023
В России будут востребованы работники старше 50 лет, заявила эксперт
Российские работодатели в этом году начнут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет: их стало больше на рынке, они охотнее молодежи идут в рабочие РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T05:10
2023-04-07T15:21
общество
россия
синергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c2e30252d941c90c7356b7cf88430d.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские работодатели в этом году начнут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет: их стало больше на рынке, они охотнее молодежи идут в рабочие профессии, а еще старшее поколение больше склонно следовать правилам, что важно во многих отраслях, заявила РИА Новости директор центра карьеры корпорации "Синергия", HR-стратег Анна Рудакова. "Драка за кадры — именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+... На всплеск в сторону возрастных кандидатов повлияли &lt;...&gt; отъезд мигрантов, ковидные ограничения, частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения", — считает Рудакова. Кроме того, одна из причин внимания работодателей к соискателям старше 50 лет — их резкий приток на рынок труда в 2023 году. Так, по оценкам эксперта, доля кандидатов старше 50 лет на рынке выросла за год с пяти процентов до 17-ти. Кроме того, соискателей старше 50 лет довольно много в рабочих профессиях, куда не так охотно идут молодые соискатели.Рудакова отметила также, что молодежь "очень верит в себя" и сразу претендует на зарплату в 100-300 тысяч рублей, которую 90 процентов работодателей не могут предложить. "Зато люди, которым по 50 лет, более лояльны к рынку. &lt;...&gt; Они уже не стремятся хватать звезды с неба. Им главное — иметь работу и в целом ощущать некое спокойствие", — пояснила Рудакова.Также работодатели делают выбор в пользу кандидатов старшего поколения из-за их склонности следовать правилам, регламентам и стандартам. Поэтому они так востребованы в профессиях, где важны эти качества, например, в строительстве, финансах, юриспруденции, кадрах, инженерных профессиях. А еще им отдают предпочтение в сфере производства, в государственных и бюджетных учреждениях и предприятиях с собственниками старше 50 лет. Там им проще влиться в коллектив со схожим возрастом и ценностями.Однако это не значит, что любого кандидата старше 50 лет рынок будет готов "схантить". Если человек на собеседовании показывает позицию "хочу отсидеться" или "ищу работу, чтобы от меня отстали", то его "и в 30 лет не наймут", подчеркнула эксперт. По ее словам, соискателю нужно показать, что ему хватит энергии, экспертности и возможностей выполнять свои задачи.Дефицит человеческих ресурсов — фундаментальная проблема рынка труда России на годы вперед, уверена собеседница агентства. Поэтому если кандидат в 50+ чувствует в себе силы и здоровье претендовать на такие позиции, работодатель с удовольствием его рассмотрит, заключила Рудакова.
https://ria.ru/20230325/zhenschiny-1860573260.html
https://ria.ru/20230320/uvolnenie-1859016600.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b010cc3c3853eefde0c2c4c9c092135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, синергия
Общество, Россия, Синергия
В России будут востребованы работники старше 50 лет, заявила эксперт

HR-стратег Рудакова: в 2023 году на рынке будут востребованы соискатели старше 50 лет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Трудовая книжка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские работодатели в этом году начнут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет: их стало больше на рынке, они охотнее молодежи идут в рабочие профессии, а еще старшее поколение больше склонно следовать правилам, что важно во многих отраслях, заявила РИА Новости директор центра карьеры корпорации "Синергия", HR-стратег Анна Рудакова.
"Драка за кадры — именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+... На всплеск в сторону возрастных кандидатов повлияли <...> отъезд мигрантов, ковидные ограничения, частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения", — считает Рудакова.
Бизнес-леди - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Исследование показало, как часто женщина берет на себя роль кормильца семьи
25 марта, 11:20
Кроме того, одна из причин внимания работодателей к соискателям старше 50 лет — их резкий приток на рынок труда в 2023 году. Так, по оценкам эксперта, доля кандидатов старше 50 лет на рынке выросла за год с пяти процентов до 17-ти. Кроме того, соискателей старше 50 лет довольно много в рабочих профессиях, куда не так охотно идут молодые соискатели.
Рудакова отметила также, что молодежь "очень верит в себя" и сразу претендует на зарплату в 100-300 тысяч рублей, которую 90 процентов работодателей не могут предложить. "Зато люди, которым по 50 лет, более лояльны к рынку. <...> Они уже не стремятся хватать звезды с неба. Им главное — иметь работу и в целом ощущать некое спокойствие", — пояснила Рудакова.
Также работодатели делают выбор в пользу кандидатов старшего поколения из-за их склонности следовать правилам, регламентам и стандартам. Поэтому они так востребованы в профессиях, где важны эти качества, например, в строительстве, финансах, юриспруденции, кадрах, инженерных профессиях. А еще им отдают предпочтение в сфере производства, в государственных и бюджетных учреждениях и предприятиях с собственниками старше 50 лет. Там им проще влиться в коллектив со схожим возрастом и ценностями.
Однако это не значит, что любого кандидата старше 50 лет рынок будет готов "схантить". Если человек на собеседовании показывает позицию "хочу отсидеться" или "ищу работу, чтобы от меня отстали", то его "и в 30 лет не наймут", подчеркнула эксперт. По ее словам, соискателю нужно показать, что ему хватит энергии, экспертности и возможностей выполнять свои задачи.
Дефицит человеческих ресурсов — фундаментальная проблема рынка труда России на годы вперед, уверена собеседница агентства. Поэтому если кандидат в 50+ чувствует в себе силы и здоровье претендовать на такие позиции, работодатель с удовольствием его рассмотрит, заключила Рудакова.
Девушка во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Исследование показало, как россияне предпочитают увольняться
20 марта, 04:35
 
ОбществоРоссияСинергия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала