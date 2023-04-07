https://ria.ru/20230407/rabotodateli-1863638934.html

В России будут востребованы работники старше 50 лет, заявила эксперт

В России будут востребованы работники старше 50 лет, заявила эксперт - РИА Новости, 07.04.2023

В России будут востребованы работники старше 50 лет, заявила эксперт

Российские работодатели в этом году начнут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет: их стало больше на рынке, они охотнее молодежи идут в рабочие РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T05:10

2023-04-07T05:10

2023-04-07T15:21

общество

россия

синергия

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские работодатели в этом году начнут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет: их стало больше на рынке, они охотнее молодежи идут в рабочие профессии, а еще старшее поколение больше склонно следовать правилам, что важно во многих отраслях, заявила РИА Новости директор центра карьеры корпорации "Синергия", HR-стратег Анна Рудакова. "Драка за кадры — именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+... На всплеск в сторону возрастных кандидатов повлияли <...> отъезд мигрантов, ковидные ограничения, частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения", — считает Рудакова. Кроме того, одна из причин внимания работодателей к соискателям старше 50 лет — их резкий приток на рынок труда в 2023 году. Так, по оценкам эксперта, доля кандидатов старше 50 лет на рынке выросла за год с пяти процентов до 17-ти. Кроме того, соискателей старше 50 лет довольно много в рабочих профессиях, куда не так охотно идут молодые соискатели.Рудакова отметила также, что молодежь "очень верит в себя" и сразу претендует на зарплату в 100-300 тысяч рублей, которую 90 процентов работодателей не могут предложить. "Зато люди, которым по 50 лет, более лояльны к рынку. <...> Они уже не стремятся хватать звезды с неба. Им главное — иметь работу и в целом ощущать некое спокойствие", — пояснила Рудакова.Также работодатели делают выбор в пользу кандидатов старшего поколения из-за их склонности следовать правилам, регламентам и стандартам. Поэтому они так востребованы в профессиях, где важны эти качества, например, в строительстве, финансах, юриспруденции, кадрах, инженерных профессиях. А еще им отдают предпочтение в сфере производства, в государственных и бюджетных учреждениях и предприятиях с собственниками старше 50 лет. Там им проще влиться в коллектив со схожим возрастом и ценностями.Однако это не значит, что любого кандидата старше 50 лет рынок будет готов "схантить". Если человек на собеседовании показывает позицию "хочу отсидеться" или "ищу работу, чтобы от меня отстали", то его "и в 30 лет не наймут", подчеркнула эксперт. По ее словам, соискателю нужно показать, что ему хватит энергии, экспертности и возможностей выполнять свои задачи.Дефицит человеческих ресурсов — фундаментальная проблема рынка труда России на годы вперед, уверена собеседница агентства. Поэтому если кандидат в 50+ чувствует в себе силы и здоровье претендовать на такие позиции, работодатель с удовольствием его рассмотрит, заключила Рудакова.

https://ria.ru/20230325/zhenschiny-1860573260.html

https://ria.ru/20230320/uvolnenie-1859016600.html

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общество, россия, синергия