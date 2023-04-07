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В МЭР рассказали, сколько туристов посетили Дальний Восток - РИА Новости, 07.04.2023
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Туризм
 
16:25 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/puteshestviya-1863786529.html
В МЭР рассказали, сколько туристов посетили Дальний Восток
В МЭР рассказали, сколько туристов посетили Дальний Восток - РИА Новости, 07.04.2023
В МЭР рассказали, сколько туристов посетили Дальний Восток
Число туристов, посетивших Дальний Восток в январе и феврале, выросло на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил замминистра... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:25
2023-04-07T16:25
туризм
туризм
новости - туризм
дальний восток
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Число туристов, посетивших Дальний Восток в январе и феврале, выросло на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на круглом столе "Развитие туристической отрасли в субъектах Дальневосточного федерального округа". "Есть ожидания, что мы в 2023-м году превысим доковидный уровень туристического потока в ДВФО", — цитирует чиновника пресс-служба Минэкономразвития. Кроме того, замминистра отметил, что общее число туристов, которые заселились в гостиницах в 2022 году, по округу выросло почти на 600 тысяч, или на 24 процента. Среди лидеров — Камчатский край, Бурятия, Магаданская область. Также за последние два года увеличилось количество номеров — примерно по десять процентов в год. В этом году будет продолжена программа поддержки строительства модульных гостиниц, отметил Вахруков. До конца весны после проведения конкурсных отборов министерство планирует довести средства до регионов. Проекты будут отбираться сразу на 2023-2024 годы. Из федерального бюджета предполагается компенсировать до 1,5 миллиона рублей на создаваемый номер в отеле. Также Минэкономразвития планирует провести третий отбор по программе льготного кредитования на строительство гостиниц от 120 номеров в августе. Ведомство сконцентрируется на проектах категории три и четыре звезды, чтобы повысить доступность туризма.
https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html
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туризм, новости - туризм, дальний восток, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дальний Восток, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В МЭР рассказали, сколько туристов посетили Дальний Восток

Минэкономразвития: турпоток на Дальний Восток зимой вырос на треть

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТуристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого
Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Число туристов, посетивших Дальний Восток в январе и феврале, выросло на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на круглом столе "Развитие туристической отрасли в субъектах Дальневосточного федерального округа".
"Есть ожидания, что мы в 2023-м году превысим доковидный уровень туристического потока в ДВФО", — цитирует чиновника пресс-служба Минэкономразвития.
Кроме того, замминистра отметил, что общее число туристов, которые заселились в гостиницах в 2022 году, по округу выросло почти на 600 тысяч, или на 24 процента. Среди лидеров — Камчатский край, Бурятия, Магаданская область. Также за последние два года увеличилось количество номеров — примерно по десять процентов в год.
В этом году будет продолжена программа поддержки строительства модульных гостиниц, отметил Вахруков. До конца весны после проведения конкурсных отборов министерство планирует довести средства до регионов. Проекты будут отбираться сразу на 2023-2024 годы. Из федерального бюджета предполагается компенсировать до 1,5 миллиона рублей на создаваемый номер в отеле.
Также Минэкономразвития планирует провести третий отбор по программе льготного кредитования на строительство гостиниц от 120 номеров в августе. Ведомство сконцентрируется на проектах категории три и четыре звезды, чтобы повысить доступность туризма.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмДальний ВостокМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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