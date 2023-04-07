https://ria.ru/20230407/puteshestviya-1863786529.html

В МЭР рассказали, сколько туристов посетили Дальний Восток

В МЭР рассказали, сколько туристов посетили Дальний Восток - РИА Новости, 07.04.2023

В МЭР рассказали, сколько туристов посетили Дальний Восток

Число туристов, посетивших Дальний Восток в январе и феврале, выросло на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил замминистра... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:25

2023-04-07T16:25

2023-04-07T16:25

туризм

туризм

новости - туризм

дальний восток

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151933/60/1519336010_0:175:3330:2048_1920x0_80_0_0_26c18f227698c7b67f6aff975f6f69ee.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Число туристов, посетивших Дальний Восток в январе и феврале, выросло на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на круглом столе "Развитие туристической отрасли в субъектах Дальневосточного федерального округа". "Есть ожидания, что мы в 2023-м году превысим доковидный уровень туристического потока в ДВФО", — цитирует чиновника пресс-служба Минэкономразвития. Кроме того, замминистра отметил, что общее число туристов, которые заселились в гостиницах в 2022 году, по округу выросло почти на 600 тысяч, или на 24 процента. Среди лидеров — Камчатский край, Бурятия, Магаданская область. Также за последние два года увеличилось количество номеров — примерно по десять процентов в год. В этом году будет продолжена программа поддержки строительства модульных гостиниц, отметил Вахруков. До конца весны после проведения конкурсных отборов министерство планирует довести средства до регионов. Проекты будут отбираться сразу на 2023-2024 годы. Из федерального бюджета предполагается компенсировать до 1,5 миллиона рублей на создаваемый номер в отеле. Также Минэкономразвития планирует провести третий отбор по программе льготного кредитования на строительство гостиниц от 120 номеров в августе. Ведомство сконцентрируется на проектах категории три и четыре звезды, чтобы повысить доступность туризма.

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, дальний восток, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)