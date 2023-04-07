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ПЦУ анонсировала службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье - РИА Новости, 07.04.2023
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Религия
 
08:11 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/ptsu-1863647644.html
ПЦУ анонсировала службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье
ПЦУ анонсировала службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье - РИА Новости, 07.04.2023
ПЦУ анонсировала службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний 9 апреля в Вербное воскресенье проведет богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:11
2023-04-07T08:11
религия
россия
украина
справки
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
московский патриархат
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний 9 апреля в Вербное воскресенье проведет богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, сообщили в ПЦУ. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Киевские власти обвинили его в разжигании межрелигиозной розни и поддержке РФ, суд 1 апреля назначил митрополиту домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими. "По случаю праздника входа Господня в Иерусалим, в Вербное воскресенье, предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории верхней лавры", - говорится в сообщении на сайте ПЦУ. Уточняется, что литургия начнется в 9.00 (совпадает с мск). Впервые в истории Украины ПЦУ провела богослужение по случаю Сретения Господня в Трапезном храме лавры 15 февраля. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230406/lavra-1863476409.html
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россия, украина, справки, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Украина, Справки, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Константинопольский патриархат, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
ПЦУ анонсировала службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье

Раскольническая ПЦУ анонсировала службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний 9 апреля в Вербное воскресенье проведет богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, сообщили в ПЦУ.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Киевские власти обвинили его в разжигании межрелигиозной розни и поддержке РФ, суд 1 апреля назначил митрополиту домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими.
© Фото : УПЦВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : УПЦ
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
"По случаю праздника входа Господня в Иерусалим, в Вербное воскресенье, предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории верхней лавры", - говорится в сообщении на сайте ПЦУ.
Уточняется, что литургия начнется в 9.00 (совпадает с мск).
Впервые в истории Украины ПЦУ провела богослужение по случаю Сретения Господня в Трапезном храме лавры 15 февраля.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Киевская лавра призвала не препятствовать монахам пользоваться храмами
6 апреля, 14:21
 
РелигияРоссияУкраинаСправкиПетр ПорошенкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархатМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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