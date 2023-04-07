ПЦУ анонсировала службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье
Раскольническая ПЦУ анонсировала службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний 9 апреля в Вербное воскресенье проведет богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, сообщили в ПЦУ.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Киевские власти обвинили его в разжигании межрелигиозной розни и поддержке РФ, суд 1 апреля назначил митрополиту домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
"По случаю праздника входа Господня в Иерусалим, в Вербное воскресенье, предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории верхней лавры", - говорится в сообщении на сайте ПЦУ.
Уточняется, что литургия начнется в 9.00 (совпадает с мск).
Впервые в истории Украины ПЦУ провела богослужение по случаю Сретения Господня в Трапезном храме лавры 15 февраля.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".