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ПЦУ анонсировала службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье

ПЦУ анонсировала службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье - РИА Новости, 07.04.2023

ПЦУ анонсировала службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний 9 апреля в Вербное воскресенье проведет богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:11

2023-04-07T08:11

2023-04-07T08:11

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справки

петр порошенко

православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

московский патриархат

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний 9 апреля в Вербное воскресенье проведет богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, сообщили в ПЦУ. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Киевские власти обвинили его в разжигании межрелигиозной розни и поддержке РФ, суд 1 апреля назначил митрополиту домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими. "По случаю праздника входа Господня в Иерусалим, в Вербное воскресенье, предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории верхней лавры", - говорится в сообщении на сайте ПЦУ. Уточняется, что литургия начнется в 9.00 (совпадает с мск). Впервые в истории Украины ПЦУ провела богослужение по случаю Сретения Господня в Трапезном храме лавры 15 февраля. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230406/lavra-1863476409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, справки, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, московский патриархат, ситуация вокруг упц