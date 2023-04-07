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В Варшаве могут готовить провокации с биооружием, заявили в Минобороны

В Варшаве могут готовить провокации с биооружием, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.04.2023

В Варшаве могут готовить провокации с биооружием, заявили в Минобороны

Сборы, под видом которых может проводиться подготовка провокаций с биологическим оружием, пройдут в апреле в Варшаве, заявил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:18

2023-04-07T15:18

2023-04-07T17:08

россия

украина

безопасность

министерство обороны сша

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варшава

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Сборы, под видом которых может проводиться подготовка провокаций с биологическим оружием, пройдут в апреле в Варшаве, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, на сайте Украинского научно-технического центра (УНТЦ) в анкете для обучаемых на специальных курсах обязательным условием участия в них является наличие опыта в исследованиях двойного назначения. "В период с 24 по 26 апреля 2023 года с отобранными кандидатами пройдет онлайн-обучение, параллельно планируется организовать очную встречу в Варшаве… Мы не исключаем, что под видом подобных курсов будут проводиться мероприятия по подготовке провокаций с биологическим оружием и развертыванию информационной кампании против Российской Федерации", - сказал он. По данным Кириллова, в ходе сборов участникам будет предложено продолжить работу над закрытыми проектами на украинской территории и за ее пределами. "Для реализации поставленных задач управление по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) задействует потенциал ученых-биологов не только из Украины, но и государств Средней Азии и Закавказья. Работы в этом направлении спланированы американской администрацией на период, по меньшей мере, до 2025 года", - отметил начальник войск РХБЗ.

https://ria.ru/20230407/doklad-1863695907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о возможных провокациях с биологическим оружием в Варшаве В Варшаве состоятся сборы, в ходе которых могут провести подготовку провокаций с биологическим оружием, утверждает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. 2023-04-07T15:18 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, безопасность, министерство обороны сша, войска рхбз, варшава