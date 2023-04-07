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В Варшаве могут готовить провокации с биооружием, заявили в Минобороны
В Варшаве могут готовить провокации с биооружием, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.04.2023
В Варшаве могут готовить провокации с биооружием, заявили в Минобороны
Сборы, под видом которых может проводиться подготовка провокаций с биологическим оружием, пройдут в апреле в Варшаве, заявил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:18
2023-04-07T15:18
2023-04-07T17:08
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украина
безопасность
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Сборы, под видом которых может проводиться подготовка провокаций с биологическим оружием, пройдут в апреле в Варшаве, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, на сайте Украинского научно-технического центра (УНТЦ) в анкете для обучаемых на специальных курсах обязательным условием участия в них является наличие опыта в исследованиях двойного назначения. "В период с 24 по 26 апреля 2023 года с отобранными кандидатами пройдет онлайн-обучение, параллельно планируется организовать очную встречу в Варшаве… Мы не исключаем, что под видом подобных курсов будут проводиться мероприятия по подготовке провокаций с биологическим оружием и развертыванию информационной кампании против Российской Федерации", - сказал он. По данным Кириллова, в ходе сборов участникам будет предложено продолжить работу над закрытыми проектами на украинской территории и за ее пределами. "Для реализации поставленных задач управление по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) задействует потенциал ученых-биологов не только из Украины, но и государств Средней Азии и Закавказья. Работы в этом направлении спланированы американской администрацией на период, по меньшей мере, до 2025 года", - отметил начальник войск РХБЗ.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863826856_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c505a0547734204efbc44ea917b73abe.jpg
Минобороны РФ о возможных провокациях с биологическим оружием в Варшаве
В Варшаве состоятся сборы, в ходе которых могут провести подготовку провокаций с биологическим оружием, утверждает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
2023-04-07T15:18
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность, министерство обороны сша, войска рхбз, варшава
Россия, Украина, Безопасность, Министерство обороны США, Войска РХБЗ, Варшава
В Варшаве могут готовить провокации с биооружием, заявили в Минобороны
Кириллов: в Варшаве пройдут сборы, при которых будут готовить провокации с биооружием
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Сборы, под видом которых может проводиться подготовка провокаций с биологическим оружием, пройдут в апреле в Варшаве, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, на сайте Украинского научно-технического центра (УНТЦ) в анкете для обучаемых на специальных курсах обязательным условием участия в них является наличие опыта в исследованиях двойного назначения.
"В период с 24 по 26 апреля 2023 года с отобранными кандидатами пройдет онлайн-обучение, параллельно планируется организовать очную встречу в Варшаве… Мы не исключаем, что под видом подобных курсов будут проводиться мероприятия по подготовке провокаций с биологическим оружием и развертыванию информационной кампании против Российской Федерации", - сказал он.
По данным Кириллова, в ходе сборов участникам будет предложено продолжить работу над закрытыми проектами на украинской территории и за ее пределами.
"Для реализации поставленных задач управление по снижению угрозы минобороны США
(ДИТРА) задействует потенциал ученых-биологов не только из Украины
, но и государств Средней Азии
и Закавказья
. Работы в этом направлении спланированы американской администрацией на период, по меньшей мере, до 2025 года", - отметил начальник войск РХБЗ
.
Комитет Госдумы одобрил итоговый доклад по биолабораториям США