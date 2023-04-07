https://ria.ru/20230407/privatbank-1863782945.html
Бывший банк Коломойского проиграл суд ЦБ Украины на полмиллиарда долларов
Бывший банк Коломойского проиграл суд ЦБ Украины на полмиллиарда долларов - РИА Новости, 07.04.2023
Бывший банк Коломойского проиграл суд ЦБ Украины на полмиллиарда долларов
Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка Украины (НБУ), тем самым подтвердив законность кредитных договоров с Приватбанком на 18,3 миллиарда... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:20
2023-04-07T15:20
2023-04-07T15:20
украина
игорь коломойский
нацбанк украины
в мире
приватбанк
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка Украины (НБУ), тем самым подтвердив законность кредитных договоров с Приватбанком на 18,3 миллиарда гривен (более 495 миллионов долларов) и договоров их поручительства, следует из сообщения НБУ. Отмечается, что НБУ в течение 2008-2015 годов по оспариваемым договорам предоставил Приватбанку кредиты для поддержания его ликвидности на сумму 18,3 миллиарда гривен (более 495 миллионов долларов). В 2016 году совладельцем Приватбанка был Игорь Коломойский, он заключил с НБУ договоры поручительства и лично гарантировал возврат полученных средств. "Верховный суд 7 апреля 2023 года удовлетворил кассационную жалобу НБУ и подтвердил законность пяти кредитных договоров, заключенных между Национальным банком и Приватбанком и договоров поручительства, которые обеспечивали их выполнение", - сообщает пресс-служба НБУ. Суд отменил решение судов низших инстанций, которыми был удовлетворен иск Коломойского и признал недействительными эти договоры и его личное поручение по кредитам. Постановление Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит. В апреле 2020 года государственный Приватбанк полностью вернул НБУ полученные кредиты, говорится в сообщении регулятора. В конце 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был бизнесмен Игорь Коломойский. Владельцем 100% акций Приватбанка стал Минфин Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, игорь коломойский, нацбанк украины, в мире, приватбанк
Украина, Игорь Коломойский, Нацбанк Украины, В мире, ПриватБанк
Бывший банк Коломойского проиграл суд ЦБ Украины на полмиллиарда долларов
Приватбанк проиграл суд ЦБ Украины на более 495 миллионов долларов
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка Украины (НБУ), тем самым подтвердив законность кредитных договоров с Приватбанком на 18,3 миллиарда гривен (более 495 миллионов долларов) и договоров их поручительства, следует из сообщения
НБУ.
Отмечается, что НБУ в течение 2008-2015 годов по оспариваемым договорам предоставил Приватбанку
кредиты для поддержания его ликвидности на сумму 18,3 миллиарда гривен (более 495 миллионов долларов). В 2016 году совладельцем Приватбанка был Игорь Коломойский, он заключил с НБУ договоры поручительства и лично гарантировал возврат полученных средств.
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"Верховный суд 7 апреля 2023 года удовлетворил кассационную жалобу НБУ и подтвердил законность пяти кредитных договоров, заключенных между Национальным банком и Приватбанком и договоров поручительства, которые обеспечивали их выполнение", - сообщает пресс-служба НБУ.
Суд отменил решение судов низших инстанций, которыми был удовлетворен иск Коломойского и признал недействительными эти договоры и его личное поручение по кредитам. Постановление Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.
В апреле 2020 года государственный Приватбанк полностью вернул НБУ полученные кредиты, говорится в сообщении регулятора.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был бизнесмен Игорь Коломойский. Владельцем 100% акций Приватбанка стал Минфин Украины.
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