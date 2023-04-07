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Новая пожарная часть появится в Щелково в 2023 году - РИА Новости, 07.04.2023
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17:52 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/pozharnye-1863845599.html
Новая пожарная часть появится в Щелково в 2023 году
Новая пожарная часть появится в Щелково в 2023 году - РИА Новости, 07.04.2023
Новая пожарная часть появится в Щелково в 2023 году
Строительство пожарной части на улице Мичурина в подмосковном Щелково планируют завершить осенью 2023 года, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:52
2023-04-07T17:52
щелково
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Строительство пожарной части на улице Мичурина в подмосковном Щелково планируют завершить осенью 2023 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Как отмечается в материале, фундамент будущей пожарной части был залит в 2022 году. Подрядная организация уже вышла на объект."Необходимость в пожарной части в микрорайоне Богородский стоит давно и остро. Домов и жителей много, а ближайшее депо находится на другой стороне реки. Благодаря поддержке губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева – ред.) в этом году мы наконец-то сдаем этот важный объект", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Андрея Булгакова.Площадь нового пожарного депо в Щелкове составляет 817 квадратных метров. Это будет самая большая пожарная часть в этом направлении. Депо будет рассчитано на четыре машино-места и оснащено по последнему слову техники.
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щелково, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Щелково, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Новая пожарная часть появится в Щелково в 2023 году

© Фото : Администрация городского округа ЩелковоНовая пожарная часть появится в Щелково в 2023 году
Новая пожарная часть появится в Щелково в 2023 году - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Администрация городского округа Щелково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Строительство пожарной части на улице Мичурина в подмосковном Щелково планируют завершить осенью 2023 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Как отмечается в материале, фундамент будущей пожарной части был залит в 2022 году. Подрядная организация уже вышла на объект.
© Фото : Администрация городского округа ЩелковоНовая пожарная часть появится в Щелково в 2023 году
Новая пожарная часть появится в Щелково в 2023 году - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Администрация городского округа Щелково
Новая пожарная часть появится в Щелково в 2023 году
"Необходимость в пожарной части в микрорайоне Богородский стоит давно и остро. Домов и жителей много, а ближайшее депо находится на другой стороне реки. Благодаря поддержке губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева – ред.) в этом году мы наконец-то сдаем этот важный объект", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Андрея Булгакова.
Площадь нового пожарного депо в Щелкове составляет 817 квадратных метров. Это будет самая большая пожарная часть в этом направлении. Депо будет рассчитано на четыре машино-места и оснащено по последнему слову техники.
В Щёлкове открыли памятник погибшим участникам локальных конфликтов - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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