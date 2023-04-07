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В Ростовской области загорелся склад шин - РИА Новости, 07.04.2023
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16:48 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/pozhar-1863820366.html
В Ростовской области загорелся склад шин
В Ростовской области загорелся склад шин - РИА Новости, 07.04.2023
В Ростовской области загорелся склад шин
Склад шин загорелся в Батайске Ростовской области на 200 "квадратах", информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:48
2023-04-07T16:48
происшествия
батайск
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Склад шин загорелся в Батайске Ростовской области на 200 "квадратах", информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Информация о пострадавших не поступала. В тушении задействованы 26 человек и восемь единиц техники.
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батайск
ростовская область
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происшествия, батайск, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Батайск, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области загорелся склад шин

В Батайске Ростовской области загорелся склад шин на площади 200 квадратных метров

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Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Склад шин загорелся в Батайске Ростовской области на 200 "квадратах", информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
«
"В 15.36 мск поступило сообщение о пожаре на улице Производственная, 6 в Батайске. Горит склад шин, площадь пожара 200 квадратных метров", - сказал он.
Информация о пострадавших не поступала.
В тушении задействованы 26 человек и восемь единиц техники.
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Вчера, 10:21
 
ПроисшествияБатайскРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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