https://ria.ru/20230407/pozhar-1863820366.html

В Ростовской области загорелся склад шин

В Ростовской области загорелся склад шин - РИА Новости, 07.04.2023

В Ростовской области загорелся склад шин

Склад шин загорелся в Батайске Ростовской области на 200 "квадратах", информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:48

2023-04-07T16:48

2023-04-07T16:48

происшествия

батайск

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Склад шин загорелся в Батайске Ростовской области на 200 "квадратах", информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Информация о пострадавших не поступала. В тушении задействованы 26 человек и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20230407/pozhar-1863668168.html

батайск

ростовская область

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, батайск, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)