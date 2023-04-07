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В Макеевке произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 07.04.2023
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10:21 07.04.2023 (обновлено: 10:42 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/pozhar-1863668168.html
В Макеевке произошел пожар в торговом центре
В Макеевке произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 07.04.2023
В Макеевке произошел пожар в торговом центре
Пожар начался в пятницу в торговом центре в Кировском районе Макеевки в ДНР, сообщило республиканское министерство по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:21
2023-04-07T10:42
макеевка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Пожар начался в пятницу в торговом центре в Кировском районе Макеевки в ДНР, сообщило республиканское министерство по чрезвычайным ситуациям."Сегодня в 8.38 (совпадает с мск) на линию "101" поступило сообщение о пожаре в торговом центре, расположенном в Кировском районе Макеевки на улице Ленина. К месту вызова направлены пожарные автоцистерны, автолестница и аварийно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС ДНР.Огонь обнаружен на втором этаже двухэтажного здания, где расположен магазин одежды. Дополнительно к месту происшествия направлена техника для подвоза воды.От МЧС ДНР к тушению пожара привлекли 16 единиц техники и 72 сотрудника. Причина пожара устанавливается, о пострадавших не сообщается.
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макеевка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Макеевка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Макеевке произошел пожар в торговом центре

В Макеевке произошел пожар в торговом центре, к тушению привлекли 72 человека

© Фото : МЧС ДНРСотрудники МЧС ДНР на месте пожара в торговом центре, расположенном в Кировском районе Макеевки
Сотрудники МЧС ДНР на месте пожара в торговом центре, расположенном в Кировском районе Макеевки - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : МЧС ДНР
Сотрудники МЧС ДНР на месте пожара в торговом центре, расположенном в Кировском районе Макеевки
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Пожар начался в пятницу в торговом центре в Кировском районе Макеевки в ДНР, сообщило республиканское министерство по чрезвычайным ситуациям.
"Сегодня в 8.38 (совпадает с мск) на линию "101" поступило сообщение о пожаре в торговом центре, расположенном в Кировском районе Макеевки на улице Ленина. К месту вызова направлены пожарные автоцистерны, автолестница и аварийно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС ДНР.
Огонь обнаружен на втором этаже двухэтажного здания, где расположен магазин одежды. Дополнительно к месту происшествия направлена техника для подвоза воды.
От МЧС ДНР к тушению пожара привлекли 16 единиц техники и 72 сотрудника. Причина пожара устанавливается, о пострадавших не сообщается.
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МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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