https://ria.ru/20230407/pozhar-1863668168.html
В Макеевке произошел пожар в торговом центре
В Макеевке произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 07.04.2023
В Макеевке произошел пожар в торговом центре
Пожар начался в пятницу в торговом центре в Кировском районе Макеевки в ДНР, сообщило республиканское министерство по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:21
2023-04-07T10:21
2023-04-07T10:42
макеевка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Пожар начался в пятницу в торговом центре в Кировском районе Макеевки в ДНР, сообщило республиканское министерство по чрезвычайным ситуациям."Сегодня в 8.38 (совпадает с мск) на линию "101" поступило сообщение о пожаре в торговом центре, расположенном в Кировском районе Макеевки на улице Ленина. К месту вызова направлены пожарные автоцистерны, автолестница и аварийно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС ДНР.Огонь обнаружен на втором этаже двухэтажного здания, где расположен магазин одежды. Дополнительно к месту происшествия направлена техника для подвоза воды.От МЧС ДНР к тушению пожара привлекли 16 единиц техники и 72 сотрудника. Причина пожара устанавливается, о пострадавших не сообщается.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Макеевка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Макеевке произошел пожар в торговом центре
В Макеевке произошел пожар в торговом центре, к тушению привлекли 72 человека