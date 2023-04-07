https://ria.ru/20230407/pozhar-1863668168.html

В Макеевке произошел пожар в торговом центре

В Макеевке произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 07.04.2023

В Макеевке произошел пожар в торговом центре

Пожар начался в пятницу в торговом центре в Кировском районе Макеевки в ДНР, сообщило республиканское министерство по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:21

2023-04-07T10:21

2023-04-07T10:42

макеевка

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Пожар начался в пятницу в торговом центре в Кировском районе Макеевки в ДНР, сообщило республиканское министерство по чрезвычайным ситуациям."Сегодня в 8.38 (совпадает с мск) на линию "101" поступило сообщение о пожаре в торговом центре, расположенном в Кировском районе Макеевки на улице Ленина. К месту вызова направлены пожарные автоцистерны, автолестница и аварийно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС ДНР.Огонь обнаружен на втором этаже двухэтажного здания, где расположен магазин одежды. Дополнительно к месту происшествия направлена техника для подвоза воды.От МЧС ДНР к тушению пожара привлекли 16 единиц техники и 72 сотрудника. Причина пожара устанавливается, о пострадавших не сообщается.

https://ria.ru/20230407/pozhar-1863654537.html

макеевка

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

макеевка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия