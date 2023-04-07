https://ria.ru/20230407/pozhar-1863654537.html

В Бурятии тушат лесной пожар, возникший из-за брошенной сигареты

В Бурятии тушат лесной пожар, возникший из-за брошенной сигареты - РИА Новости, 07.04.2023

В Бурятии тушат лесной пожар, возникший из-за брошенной сигареты

Вблизи села Десятниково Тарбагатайского района Бурятии тушат лесной пожар, возникший из-за брошенной сигареты, сообщает в пятницу пресс-служба агентства лесного РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:20

2023-04-07T09:20

2023-04-07T09:20

происшествия

тарбагатайский район

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 7 апр - РИА Новости. Вблизи села Десятниково Тарбагатайского района Бурятии тушат лесной пожар, возникший из-за брошенной сигареты, сообщает в пятницу пресс-служба агентства лесного хозяйства республики. По данным ведомства, виновником пожара является пастух, который бросил недалеко от леса непотушенную сигарету. "Он (пожар - ред.) возник в четырех километрах от села Десятниково из-за неосторожного обращения с огнем… На утро 7 апреля тушение пожара в Тарбагатайском районе продолжается", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении виновника лесного пожара составлен протокол по части 2 статьи 20.4 КоАП "Нарушение правил пожарной безопасности". Ему грозит штраф в размере от 10 тысяч рублей, а также возмещение ущерба, причиненного лесному фонду. Уточняется, что в тушении принимают участие 54 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников. Задействовано пять единиц лесопожарной техники. "Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230406/pozhar-1863622398.html

тарбагатайский район

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тарбагатайский район, республика бурятия