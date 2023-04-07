https://ria.ru/20230407/pozhar-1863654537.html
В Бурятии тушат лесной пожар, возникший из-за брошенной сигареты
В Бурятии тушат лесной пожар, возникший из-за брошенной сигареты - РИА Новости, 07.04.2023
В Бурятии тушат лесной пожар, возникший из-за брошенной сигареты
Вблизи села Десятниково Тарбагатайского района Бурятии тушат лесной пожар, возникший из-за брошенной сигареты, сообщает в пятницу пресс-служба агентства лесного РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:20
2023-04-07T09:20
2023-04-07T09:20
происшествия
тарбагатайский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 7 апр - РИА Новости. Вблизи села Десятниково Тарбагатайского района Бурятии тушат лесной пожар, возникший из-за брошенной сигареты, сообщает в пятницу пресс-служба агентства лесного хозяйства республики. По данным ведомства, виновником пожара является пастух, который бросил недалеко от леса непотушенную сигарету. "Он (пожар - ред.) возник в четырех километрах от села Десятниково из-за неосторожного обращения с огнем… На утро 7 апреля тушение пожара в Тарбагатайском районе продолжается", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении виновника лесного пожара составлен протокол по части 2 статьи 20.4 КоАП "Нарушение правил пожарной безопасности". Ему грозит штраф в размере от 10 тысяч рублей, а также возмещение ущерба, причиненного лесному фонду. Уточняется, что в тушении принимают участие 54 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников. Задействовано пять единиц лесопожарной техники. "Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230406/pozhar-1863622398.html
тарбагатайский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тарбагатайский район, республика бурятия
Происшествия, Тарбагатайский район, Республика Бурятия
В Бурятии тушат лесной пожар, возникший из-за брошенной сигареты
В Бурятии тушат лесной пожар из-за пастуха, бросившего непотушенную сигарету
УЛАН-УДЭ, 7 апр - РИА Новости.
Вблизи села Десятниково Тарбагатайского района Бурятии тушат лесной пожар, возникший из-за брошенной сигареты, сообщает
в пятницу пресс-служба агентства лесного хозяйства республики.
По данным ведомства, виновником пожара является пастух, который бросил недалеко от леса непотушенную сигарету.
"Он (пожар - ред.) возник в четырех километрах от села Десятниково из-за неосторожного обращения с огнем… На утро 7 апреля тушение пожара в Тарбагатайском районе продолжается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении виновника лесного пожара составлен протокол по части 2 статьи 20.4 КоАП "Нарушение правил пожарной безопасности". Ему грозит штраф в размере от 10 тысяч рублей, а также возмещение ущерба, причиненного лесному фонду.
Уточняется, что в тушении принимают участие 54 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников. Задействовано пять единиц лесопожарной техники.
"Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано", - подчеркнули в ведомстве.
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