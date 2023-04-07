Полякам пригрозили расплатой кровью за ядерное оружие
Myśl Polska: Польша не осознает всю опасность желания иметь ядерное вооружение
© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти Польши не осознают всю опасность расположения ядерного оружия на своей территории по программе Nuclear Sharing, считает обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая.
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"Для блага населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при нечетких гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения", — написала Горлицкая.
По ее словам, стремление Польши получить ядерное оружие вызвано решением России расположить свое ТЯО в Белоруссии. Однако, отметила журналист, поляки не понимают, что "бывшие сателлиты СССР", принятые в НАТО в 90-е годы, не могут участвовать в проекте Nuclear Sharing, следовательно, у них не получится разместить на своей территории западное ядерное оружие.
Кроме того, добавила обозреватель, наличие у Варшавы ядерного вооружения стало бы "очень рискованным для самих же поляков", поэтому им следует быть "благодарными" западным партнерам за отказ размещать боеголовки в Польше.
В заключение Горлицкая заявила, что польские власти поддержкой киевского режима и "провокацией Москвы" рискуют попасть в список участников конфликта. Полякам же, написала обозреватель, стоит пожелать, чтобы они не ощутили на себе последствия этого конфликта, за участие в котором "пришлось бы расплатиться собственной кровью".
Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент РФ уточнил, что Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате стороны договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава открыта для обсуждения размещения в стране американского ядерного оружия. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой инициативы европейские государства Североатлантического альянса размещают и хранят американское оружие массового уничтожения.
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