https://ria.ru/20230407/politika-1863694962.html

"Приведите русских в чувство". Европа и Китай озвучили планы по Украине

"Приведите русских в чувство". Европа и Китай озвучили планы по Украине - РИА Новости, 07.04.2023

"Приведите русских в чувство". Европа и Китай озвучили планы по Украине

Эммануэль Макрон покидает КНР. Си Цзиньпин провел с ним несколько встреч в разных форматах, главы государств договорились о расширении сотрудничества, но так и... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:29

2023-04-07T13:29

2023-04-07T15:17

в мире

китай

франция

пекин

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

си цзиньпин

евросоюз

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Эммануэль Макрон покидает КНР. Си Цзиньпин провел с ним несколько встреч в разных форматах, главы государств договорились о расширении сотрудничества, но так и не продвинулись на украинском треке. Об официальном визите президента Франции — в материале РИА Новости.Теплый приемВ Китае Макрон первым делом пообщался с представителями местной французской общины. Поприветствовал медицинский персонал, руководителей франкоязычных школ и учителей, поблагодарил всех за "верность долгу во время пандемии".Затем объяснил: Франция хочет "привлечь Китай к совместной ответственности за мир и стабильность", укрепить двусторонние торговые отношения и восстановить общую основу для взаимодействия по международным вопросам, таким как борьба с изменением климата и защита биоразнообразия.Также Макрон напомнил о важности возрождения культурных связей между Францией и Китаем. В связи с 60-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами 2024-й объявили Годом франко-китайского культурного туризма.Президента сопровождала внушительная делегация — более 50 человек, в том числе топ-менеджеры компаний Airbus, L'Oreal, EDF и Veolia, музыкант Жан-Мишель Жарр, кинорежиссер Жан-Жак Анно.Помимо официальных переговоров в Пекине, Си принимал Макрона в провинции Гуандун, важном экспортном регионе. Тут есть и личный момент: отец председателя КНР возглавлял этот регион в 1980-х."Можно пересчитать по пальцам одной руки мировых лидеров, которые могли бы провести столь углубленную дискуссию с Си", — отметил советник Елисейского дворца.Разлад в ЕСПо просьбе Макрона его сопровождала и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.Неделей ранее в Брюсселе она заявила: Китай, "перевернув страницу эры реформ, вступает в эпоху контроля". По мнению еврокомиссара, Пекин не заинтересован в открытии экономики для ЕС.Глава ЕК призвала "избавиться от чрезмерной зависимости от Китая" и намекнула, что Брюссель может прекратить реализацию исторической торговой сделки с Пекином, заключенной в 2020-м. Фу Цун, китайский посол в ЕС, выразил разочарование по этому поводу.Опасения фон дер Ляйен понятны. Хотя ЕС сейчас на втором месте по товарообороту с Китаем после США, есть перекос между экспортом и импортом. По данным таможенной статистики КНР за 2022 год, Евросоюз закупил товаров на 562 миллиарда долларов, а продал всего на 285.Когда в прошлом году канцлер ФРГ Олаф Шольц посещал Китай, из Брюсселя тоже звучали скептические комментарии: дескать, ставит национальные интересы выше общеевропейских.Тем не менее Макрон не теряет надежды шире открыть рынок КНР для Европы. Или хотя бы Франции. Поэтому, указывают китайские СМИ, этот визит может стать испытанием для европейского единства: ключевые участники ЕС все чаще действуют в Азии сами по себе."Привести в чувство"Кроме того, фон дер Ляйен утверждает, что председатель КНР не заинтересован в украинском урегулировании, поскольку "поддерживает "безграничную дружбу" с Путиным".Макрон же пытается переубедить Си."Знаю, я могу рассчитывать на то, что вы приведете Россию в чувство и побудите всех сесть за стол переговоров", — сказал он председателю КНР."Кризис на Украине затягивается, и урегулировать его сложно", — ответил Си. Фон дер Ляйен позже сообщила, что китайский руководитель подтвердил намерение побеседовать с Зеленским. "Когда условия и время будут подходящими", — уточнила еврокомиссар.Китай и Франция — твердые сторонники многополярности мира и демократизации международных отношений, подчеркнул Си. "Оба государства готовы преодолеть разногласия. Мы должны придерживаться всеобъемлющего стратегического партнерства, характеризующегося стабильностью, взаимной выгодой, созданием новых перспектив и движением вперед. Нам необходимо защищать глобальный мир, стабильность и процветание", — пояснил он. Россию и Украину не упомянул.Председатель КНР также выразил надежду на то, что сотрудничество с ЕС будет развиваться без оглядки на какую-либо третью сторону."Думаю, КНР и Франция как постоянные члены Совета Безопасности ООН, обладающие ядерным оружием, должны действовать сообща ради формирования и сохранения мирового порядка, отвечающего вызовам времени, — отметил, в свою очередь, Макрон. — Это подразумевает прежде всего гарантии стабильности и мира, которые находятся под угрозой, а также установление приоритетов в соответствии с современными вызовами".Стороны подписали несколько соглашений о сотрудничестве в экономической и культурной сферах.Американский факторАктивность Макрона на азиатском направлении связана не только с Украиной и желанием открыть шире китайский рынок для Франции.Ему важно найти новую внешнеполитическую точку опоры после принятия в США "Закона о снижении инфляции". Этот протекционистский акт, предполагающий субсидии для зеленой энергетики, стал камнем преткновения между Вашингтоном и Парижем. Французские — и в целом европейские — власти опасаются, что льготы, предоставляемые американским производителям и покупателям электромобилей, нанесут ущерб поставщикам из ЕС.Китай для Франции — альтернативный партнер. Масштабный визит в КНР — сигнал для Вашингтона, где, несмотря на все увещевания, так и не дали Европе поблажек.Но на украинском треке Макрон не смог добиться желаемого. А именно от позиции Пекина по этому вопросу, предупреждала фон дер Ляйен, зависят отношения ЕС с Китаем.

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в мире, китай, франция, пекин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, си цзиньпин, евросоюз, еврокомиссия