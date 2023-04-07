https://ria.ru/20230407/pogibshie-1863760200.html
В Челябинской области четыре человека погибли, провалившись под лед
В Челябинской области четыре человека погибли, провалившись под лед - РИА Новости, 07.04.2023
В Челябинской области четыре человека погибли, провалившись под лед
Следователи начали проверку по факту гибели четырех человек, которые провалились под лед на озере Комкуль в Челябинской области, сообщает региональное... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:13
2023-04-07T14:13
2023-04-07T14:13
происшествия
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели четырех человек, которые провалились под лед на озере Комкуль в Челябинской области, сообщает региональное управление СК РФ. "В дневное время 6 апреля на озере Комкуль (Кунашакский муниципальный район) под лед провалились трое мужчин и женщина. В настоящее время тела трех утонувших обнаружены спасателями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. По данным ведомства, погибшими являются два рыбака, а также мужчина и женщина, которые пытались им помочь, когда те провалились под лед.
https://ria.ru/20230319/led-1858919334.html
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происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области четыре человека погибли, провалившись под лед
В Челябинской области на озере Комкуль четыре человека погибли, провалившись под лед