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Житель Сахалина получил более 17 лет колонии за поджог общежития из мести

Житель Сахалина получил более 17 лет колонии за поджог общежития из мести - РИА Новости, 07.04.2023

Житель Сахалина получил более 17 лет колонии за поджог общежития из мести

Суд приговорил жителя Сахалина более чем к 17 годам лишения свободы за поджог общежития из мести, в результате которого один человек погиб, более 20 остались... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:04

2023-04-07T14:04

2023-04-07T14:04

происшествия

сахалинская область

сахалин

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Суд приговорил жителя Сахалина более чем к 17 годам лишения свободы за поджог общежития из мести, в результате которого один человек погиб, более 20 остались без жилья, сообщает прокуратура Сахалинской области. Ранее сообщалось, что осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения и желая отомстить жильцам, требовавшим от него покинуть помещение дома, проник в одну из комнат, поджег диван и скрылся с места преступления. В результате произошел пожар, приведший к полному выгоранию здания. Уточнялось, что 22 человека были эвакуированы, трое детей госпитализированы. Кроме того, проживающий в одной из комнат мужчина-инвалид не смог самостоятельно эвакуироваться и погиб в результате отравления угарным газом. "Государственный обвинитель с учетом доказательств, обстоятельств преступления предложил суду признать указанное лицо виновным и назначить наказание в виде реального лишения свободы на длительный срок. Суд с предложением гособвинителя согласился, назначил наказание в виде 17 лет одного месяца лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20230405/diversiya-1863288310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сахалинская область, сахалин, россия