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Житель Сахалина получил более 17 лет колонии за поджог общежития из мести
Житель Сахалина получил более 17 лет колонии за поджог общежития из мести - РИА Новости, 07.04.2023
Житель Сахалина получил более 17 лет колонии за поджог общежития из мести
Суд приговорил жителя Сахалина более чем к 17 годам лишения свободы за поджог общежития из мести, в результате которого один человек погиб, более 20 остались... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:04
2023-04-07T14:04
2023-04-07T14:04
происшествия
сахалинская область
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Суд приговорил жителя Сахалина более чем к 17 годам лишения свободы за поджог общежития из мести, в результате которого один человек погиб, более 20 остались без жилья, сообщает прокуратура Сахалинской области. Ранее сообщалось, что осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения и желая отомстить жильцам, требовавшим от него покинуть помещение дома, проник в одну из комнат, поджег диван и скрылся с места преступления. В результате произошел пожар, приведший к полному выгоранию здания. Уточнялось, что 22 человека были эвакуированы, трое детей госпитализированы. Кроме того, проживающий в одной из комнат мужчина-инвалид не смог самостоятельно эвакуироваться и погиб в результате отравления угарным газом. "Государственный обвинитель с учетом доказательств, обстоятельств преступления предложил суду признать указанное лицо виновным и назначить наказание в виде реального лишения свободы на длительный срок. Суд с предложением гособвинителя согласился, назначил наказание в виде 17 лет одного месяца лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
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РИА Новости
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происшествия, сахалинская область, сахалин, россия
Происшествия, Сахалинская область, Сахалин, Россия
Житель Сахалина получил более 17 лет колонии за поджог общежития из мести
Суд приговорил жителя Сахалина более чем к 17 годам колонии за поджог общежития из мести
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Суд приговорил жителя Сахалина более чем к 17 годам лишения свободы за поджог общежития из мести, в результате которого один человек погиб, более 20 остались без жилья, сообщает
прокуратура Сахалинской области.
Ранее сообщалось, что осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения и желая отомстить жильцам, требовавшим от него покинуть помещение дома, проник в одну из комнат, поджег диван и скрылся с места преступления. В результате произошел пожар, приведший к полному выгоранию здания. Уточнялось, что 22 человека были эвакуированы, трое детей госпитализированы. Кроме того, проживающий в одной из комнат мужчина-инвалид не смог самостоятельно эвакуироваться и погиб в результате отравления угарным газом.
"Государственный обвинитель с учетом доказательств, обстоятельств преступления предложил суду признать указанное лицо виновным и назначить наказание в виде реального лишения свободы на длительный срок. Суд с предложением гособвинителя согласился, назначил наказание в виде 17 лет одного месяца лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
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