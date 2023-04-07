https://ria.ru/20230407/podmoskove-1863752580.html

В Подмосковье протестируют меры поддержки среднего бизнеса

В Подмосковье протестируют меры поддержки среднего бизнеса - РИА Новости, 07.04.2023

В Подмосковье протестируют меры поддержки среднего бизнеса

Подмосковье станет пилотным регионом, где протестируют федеральную программу поддержки предприятий, которые по товарообороту находятся на границе среднего и... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:48

2023-04-07T13:48

2023-04-07T13:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ОДИНЦОВО, 7 апр – РИА Новости. Подмосковье станет пилотным регионом, где протестируют федеральную программу поддержки предприятий, которые по товарообороту находятся на границе среднего и крупного бизнеса, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.По ее словам, такие меры поддержки разрабатываются министерством экономического развития и правительством Российской Федерации с учетом мнения регионов и представителей малого и среднего бизнеса."Те предприятия, которые находятся уже не в категории МСП, но еще и не переходят в крупный бизнес, теряют доступ к замечательным мерам поддержки. Чтобы переход был комфортным, мягким и понятным, будет выделяться отдельный сегмент и под них будет разработан комплекс мер поддержки", - сказала Зиновьева.Она добавила, что Московская область станет первым регионом, который присоединится к федеральному проекту, и начнет его реализовывать, как только будет разработан соответствующий документ.

https://ria.ru/20230407/arenda-1863750703.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)