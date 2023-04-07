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В Подмосковье протестируют меры поддержки среднего бизнеса - РИА Новости, 07.04.2023
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Новости Подмосковья
 
13:48 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/podmoskove-1863752580.html
В Подмосковье протестируют меры поддержки среднего бизнеса
В Подмосковье протестируют меры поддержки среднего бизнеса - РИА Новости, 07.04.2023
В Подмосковье протестируют меры поддержки среднего бизнеса
Подмосковье станет пилотным регионом, где протестируют федеральную программу поддержки предприятий, которые по товарообороту находятся на границе среднего и... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:48
2023-04-07T13:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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ОДИНЦОВО, 7 апр – РИА Новости. Подмосковье станет пилотным регионом, где протестируют федеральную программу поддержки предприятий, которые по товарообороту находятся на границе среднего и крупного бизнеса, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.По ее словам, такие меры поддержки разрабатываются министерством экономического развития и правительством Российской Федерации с учетом мнения регионов и представителей малого и среднего бизнеса."Те предприятия, которые находятся уже не в категории МСП, но еще и не переходят в крупный бизнес, теряют доступ к замечательным мерам поддержки. Чтобы переход был комфортным, мягким и понятным, будет выделяться отдельный сегмент и под них будет разработан комплекс мер поддержки", - сказала Зиновьева.Она добавила, что Московская область станет первым регионом, который присоединится к федеральному проекту, и начнет его реализовывать, как только будет разработан соответствующий документ.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье протестируют меры поддержки среднего бизнеса

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ОДИНЦОВО, 7 апр – РИА Новости. Подмосковье станет пилотным регионом, где протестируют федеральную программу поддержки предприятий, которые по товарообороту находятся на границе среднего и крупного бизнеса, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, такие меры поддержки разрабатываются министерством экономического развития и правительством Российской Федерации с учетом мнения регионов и представителей малого и среднего бизнеса.
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"Те предприятия, которые находятся уже не в категории МСП, но еще и не переходят в крупный бизнес, теряют доступ к замечательным мерам поддержки. Чтобы переход был комфортным, мягким и понятным, будет выделяться отдельный сегмент и под них будет разработан комплекс мер поддержки", - сказала Зиновьева.
Она добавила, что Московская область станет первым регионом, который присоединится к федеральному проекту, и начнет его реализовывать, как только будет разработан соответствующий документ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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