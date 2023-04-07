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Власти Подмосковья назвали малый бизнес драйвером экономики региона - РИА Новости, 07.04.2023
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Новости Подмосковья
 
11:29 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/podmoskove-1863694162.html
Власти Подмосковья назвали малый бизнес драйвером экономики региона
Власти Подмосковья назвали малый бизнес драйвером экономики региона - РИА Новости, 07.04.2023
Власти Подмосковья назвали малый бизнес драйвером экономики региона
Малый и средний бизнес является одним из основных драйверов развития экономики и инвестиционного потенциала Московской области, сказала на пленарной дискуссии... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:29
2023-04-07T11:29
новости подмосковья
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Малый и средний бизнес является одним из основных драйверов развития экономики и инвестиционного потенциала Московской области, сказала на пленарной дискуссии форума "Мой бизнес" заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева."Сектор малого и среднего предпринимательства имеет очень весомый сегмент, это один из главных драйверов экономики и инвестпотенциала региона. Если взять ВРП региона, который составляет 7 триллионов рублей, то треть приходится на МСП. Если говорить о налоговых поступлениях в регион, то на малый бизнес приходится 22%", - отметила Зиновьева.Она добавила, что власти Подмосковья будут продолжать оказывать малым предприятиям всестороннюю поддержку. В частности, в ближайшее время планируется запустить программу по аренде помещений за рубль."Мы запустили единую госуслугу по обустройству фасада и установке вывески, что значительно упростило процесс. Сейчас в топе запросов земля и недвижимость, поэтому нам есть над чем работать", - сообщила Зиновьева.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья назвали малый бизнес драйвером экономики региона

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Малый и средний бизнес является одним из основных драйверов развития экономики и инвестиционного потенциала Московской области, сказала на пленарной дискуссии форума "Мой бизнес" заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.
"Сектор малого и среднего предпринимательства имеет очень весомый сегмент, это один из главных драйверов экономики и инвестпотенциала региона. Если взять ВРП региона, который составляет 7 триллионов рублей, то треть приходится на МСП. Если говорить о налоговых поступлениях в регион, то на малый бизнес приходится 22%", - отметила Зиновьева.
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Она добавила, что власти Подмосковья будут продолжать оказывать малым предприятиям всестороннюю поддержку. В частности, в ближайшее время планируется запустить программу по аренде помещений за рубль.
"Мы запустили единую госуслугу по обустройству фасада и установке вывески, что значительно упростило процесс. Сейчас в топе запросов земля и недвижимость, поэтому нам есть над чем работать", - сообщила Зиновьева.
 
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