https://ria.ru/20230407/podmoskove-1863694162.html

Власти Подмосковья назвали малый бизнес драйвером экономики региона

Власти Подмосковья назвали малый бизнес драйвером экономики региона - РИА Новости, 07.04.2023

Власти Подмосковья назвали малый бизнес драйвером экономики региона

Малый и средний бизнес является одним из основных драйверов развития экономики и инвестиционного потенциала Московской области, сказала на пленарной дискуссии... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:29

2023-04-07T11:29

2023-04-07T11:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Малый и средний бизнес является одним из основных драйверов развития экономики и инвестиционного потенциала Московской области, сказала на пленарной дискуссии форума "Мой бизнес" заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева."Сектор малого и среднего предпринимательства имеет очень весомый сегмент, это один из главных драйверов экономики и инвестпотенциала региона. Если взять ВРП региона, который составляет 7 триллионов рублей, то треть приходится на МСП. Если говорить о налоговых поступлениях в регион, то на малый бизнес приходится 22%", - отметила Зиновьева.Она добавила, что власти Подмосковья будут продолжать оказывать малым предприятиям всестороннюю поддержку. В частности, в ближайшее время планируется запустить программу по аренде помещений за рубль."Мы запустили единую госуслугу по обустройству фасада и установке вывески, что значительно упростило процесс. Сейчас в топе запросов земля и недвижимость, поэтому нам есть над чем работать", - сообщила Зиновьева.

https://ria.ru/20230406/vorobev-1863393244.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)