https://ria.ru/20230407/podmoskove-1863673895.html

Сезон фонтанов в Подмосковье стартует в конце апреля

Сезон фонтанов в Подмосковье стартует в конце апреля - РИА Новости, 07.04.2023

Сезон фонтанов в Подмосковье стартует в конце апреля

Сезон работы фонтанов в Подмосковье планируется открыть 29 апреля, говорится в сообщении министерства благоустройства региона. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:59

2023-04-07T10:59

2023-04-07T12:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

новости - туризм

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Подмосковье планируется открыть 29 апреля, говорится в сообщении министерства благоустройства региона.В нем указывается, что на этапе подготовки фонтанов к летнему сезону специалистам предстоит выполнить очистку чаш, проверить состояние инженерных систем и благоустроить прилегающие территории."Фонтаны не только украшают пространство, но и несут функцию охлаждения воздуха в знойные дни. В 2023 году единый запуск всех 239 фонтанов в Подмосковье запланирован на 29 апреля", - цитирует пресс-служба министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

https://ria.ru/20230406/dorogi-1863532731.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), михаил хайкин, новости - туризм