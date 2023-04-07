Рейтинг@Mail.ru
Сезон фонтанов в Подмосковье стартует в конце апреля - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
10:59 07.04.2023 (обновлено: 12:35 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/podmoskove-1863673895.html
Сезон фонтанов в Подмосковье стартует в конце апреля
Сезон фонтанов в Подмосковье стартует в конце апреля - РИА Новости, 07.04.2023
Сезон фонтанов в Подмосковье стартует в конце апреля
Сезон работы фонтанов в Подмосковье планируется открыть 29 апреля, говорится в сообщении министерства благоустройства региона. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:59
2023-04-07T12:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863677103_0:107:3259:1940_1920x0_80_0_0_15d12f8504443fcd80a4f17a2eb8db0d.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Подмосковье планируется открыть 29 апреля, говорится в сообщении министерства благоустройства региона.В нем указывается, что на этапе подготовки фонтанов к летнему сезону специалистам предстоит выполнить очистку чаш, проверить состояние инженерных систем и благоустроить прилегающие территории."Фонтаны не только украшают пространство, но и несут функцию охлаждения воздуха в знойные дни. В 2023 году единый запуск всех 239 фонтанов в Подмосковье запланирован на 29 апреля", - цитирует пресс-служба министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
https://ria.ru/20230406/dorogi-1863532731.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863677103_0:0:2242:1681_1920x0_80_0_0_36b2c3be355835ff7001dfa368cd5518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), михаил хайкин, новости - туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, Новости - Туризм

Сезон фонтанов в Подмосковье стартует в конце апреля

© РИА Новости / Светлана Колоскова | Перейти в медиабанкЧеловек протягивает руку к фонтану
Человек протягивает руку к фонтану - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Светлана Колоскова
Перейти в медиабанк
Человек протягивает руку к фонтану. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Подмосковье планируется открыть 29 апреля, говорится в сообщении министерства благоустройства региона.
В нем указывается, что на этапе подготовки фонтанов к летнему сезону специалистам предстоит выполнить очистку чаш, проверить состояние инженерных систем и благоустроить прилегающие территории.
Каток на участке автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Более тысячи километров подмосковных дорог отремонтируют в 2023 году
6 апреля, 16:54
"Фонтаны не только украшают пространство, но и несут функцию охлаждения воздуха в знойные дни. В 2023 году единый запуск всех 239 фонтанов в Подмосковье запланирован на 29 апреля", - цитирует пресс-служба министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил ХайкинНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала