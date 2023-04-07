https://ria.ru/20230407/podmoskove-1863673895.html
Сезон фонтанов в Подмосковье стартует в конце апреля
Сезон фонтанов в Подмосковье стартует в конце апреля - РИА Новости, 07.04.2023
Сезон фонтанов в Подмосковье стартует в конце апреля
Сезон работы фонтанов в Подмосковье планируется открыть 29 апреля, говорится в сообщении министерства благоустройства региона. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:59
2023-04-07T10:59
2023-04-07T12:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
новости - туризм
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Подмосковье планируется открыть 29 апреля, говорится в сообщении министерства благоустройства региона.В нем указывается, что на этапе подготовки фонтанов к летнему сезону специалистам предстоит выполнить очистку чаш, проверить состояние инженерных систем и благоустроить прилегающие территории."Фонтаны не только украшают пространство, но и несут функцию охлаждения воздуха в знойные дни. В 2023 году единый запуск всех 239 фонтанов в Подмосковье запланирован на 29 апреля", - цитирует пресс-служба министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
https://ria.ru/20230406/dorogi-1863532731.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), михаил хайкин, новости - туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, Новости - Туризм