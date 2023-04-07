Рейтинг@Mail.ru
В США подготовили Финляндии "подарок" в честь присоединения к НАТО - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 07.04.2023 (обновлено: 02:00 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/podarok-1863631804.html
В США подготовили Финляндии "подарок" в честь присоединения к НАТО
В США подготовили Финляндии "подарок" в честь присоединения к НАТО - РИА Новости, 07.04.2023
В США подготовили Финляндии "подарок" в честь присоединения к НАТО
Финляндии нужно осознать, что теперь ей придется принимать участие в войнах НАТО, написал обозреватель American Conservative Брэдли Девлин. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T01:55
2023-04-07T02:00
финляндия
россия
нато
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862953636_0:0:4907:2760_1920x0_80_0_0_4e32f3cbb1b17d39cff9817358f46539.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Финляндии нужно осознать, что теперь ей придется принимать участие в войнах НАТО, написал обозреватель American Conservative Брэдли Девлин.По его словам, нейтралитет способствовал развитию в Финляндии рыночной экономики и надежной системы социальной защиты в годы холодной войны. Отказ от членства в НАТО позволил Хельсинки сохранить контакты с социалистическим блоком и вести торговлю с СССР, отметил журналист."Похоже, финны забыли, что нейтралитет сослужил им хорошую службу", — посетовал Девлин.В статье говорится, что, став полноправным членом НАТО, Финляндия открыла "еще один рубеж для эскалации отношений".Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТОФинляндия решила присоединиться к военному блоку в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Будапешт ратифицировал членство страны в блоке в конце марта, а Анкара — в начале апреля.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.
https://ria.ru/20230406/prisoedinenie-1863356348.html
https://ria.ru/20230405/nato-1863067153.html
https://ria.ru/20230405/nato-1863136793.html
финляндия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862952478_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65edace76b86718157a6229b69511827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, нато, в мире, сша
Финляндия, Россия, НАТО, В мире, США
В США подготовили Финляндии "подарок" в честь присоединения к НАТО

American Conservative: Финляндии нужно осознать, что ей придется участвовать в войнах НАТО

© AP Photo / Johanna Geron, Pool PhotoГлава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен во время передачи документов о вступлении Финляндии в НАТО
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен во время передачи документов о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Johanna Geron, Pool Photo
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен во время передачи документов о вступлении Финляндии в НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Финляндии нужно осознать, что теперь ей придется принимать участие в войнах НАТО, написал обозреватель American Conservative Брэдли Девлин.
«

"Поздравляю финнов с тем, что они стали 31-м членом НАТО. Представьте их шок, когда они поймут, что быть членом Североатлантического альянса это значит сражаться в войнах НАТО", — заявил он.

По его словам, нейтралитет способствовал развитию в Финляндии рыночной экономики и надежной системы социальной защиты в годы холодной войны. Отказ от членства в НАТО позволил Хельсинки сохранить контакты с социалистическим блоком и вести торговлю с СССР, отметил журналист.
"Похоже, финны забыли, что нейтралитет сослужил им хорошую службу", — посетовал Девлин.
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
"Мы стали заложниками". В Финляндии высказались о присоединении к НАТО
Вчера, 01:35
В статье говорится, что, став полноправным членом НАТО, Финляндия открыла "еще один рубеж для эскалации отношений".
«

"Хотя Москва практически не проявляет интереса к расширению военного присутствия на северо-западном направлении, она, безусловно, не собирается игнорировать другое пограничное государство, вступающее в военный союз с единственной целью — противостояние России", —добавил обозреватель.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТО
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО
5 апреля, 06:28
Финляндия решила присоединиться к военному блоку в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Будапешт ратифицировал членство страны в блоке в конце марта, а Анкара — в начале апреля.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.
Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Боррель считает, что вступление Финляндии сблизит НАТО с Евросоюзом
5 апреля, 11:49
 
ФинляндияРоссияНАТОВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала