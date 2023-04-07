https://ria.ru/20230407/podarok-1863631804.html

В США подготовили Финляндии "подарок" в честь присоединения к НАТО

В США подготовили Финляндии "подарок" в честь присоединения к НАТО - РИА Новости, 07.04.2023

В США подготовили Финляндии "подарок" в честь присоединения к НАТО

Финляндии нужно осознать, что теперь ей придется принимать участие в войнах НАТО, написал обозреватель American Conservative Брэдли Девлин. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T01:55

2023-04-07T01:55

2023-04-07T02:00

финляндия

россия

нато

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862953636_0:0:4907:2760_1920x0_80_0_0_4e32f3cbb1b17d39cff9817358f46539.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Финляндии нужно осознать, что теперь ей придется принимать участие в войнах НАТО, написал обозреватель American Conservative Брэдли Девлин.По его словам, нейтралитет способствовал развитию в Финляндии рыночной экономики и надежной системы социальной защиты в годы холодной войны. Отказ от членства в НАТО позволил Хельсинки сохранить контакты с социалистическим блоком и вести торговлю с СССР, отметил журналист."Похоже, финны забыли, что нейтралитет сослужил им хорошую службу", — посетовал Девлин.В статье говорится, что, став полноправным членом НАТО, Финляндия открыла "еще один рубеж для эскалации отношений".Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТОФинляндия решила присоединиться к военному блоку в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Будапешт ратифицировал членство страны в блоке в конце марта, а Анкара — в начале апреля.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.

https://ria.ru/20230406/prisoedinenie-1863356348.html

https://ria.ru/20230405/nato-1863067153.html

https://ria.ru/20230405/nato-1863136793.html

финляндия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

финляндия, россия, нато, в мире, сша