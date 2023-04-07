В США подготовили Финляндии "подарок" в честь присоединения к НАТО
American Conservative: Финляндии нужно осознать, что ей придется участвовать в войнах НАТО
© AP Photo / Johanna Geron, Pool PhotoГлава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен во время передачи документов о вступлении Финляндии в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron, Pool Photo
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен во время передачи документов о вступлении Финляндии в НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Финляндии нужно осознать, что теперь ей придется принимать участие в войнах НАТО, написал обозреватель American Conservative Брэдли Девлин.
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"Поздравляю финнов с тем, что они стали 31-м членом НАТО. Представьте их шок, когда они поймут, что быть членом Североатлантического альянса — это значит сражаться в войнах НАТО", — заявил он.
"Похоже, финны забыли, что нейтралитет сослужил им хорошую службу", — посетовал Девлин.
В статье говорится, что, став полноправным членом НАТО, Финляндия открыла "еще один рубеж для эскалации отношений".
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"Хотя Москва практически не проявляет интереса к расширению военного присутствия на северо-западном направлении, она, безусловно, не собирается игнорировать другое пограничное государство, вступающее в военный союз с единственной целью — противостояние России", —добавил обозреватель.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТО
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.
Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.