https://ria.ru/20230407/pisateli-1863885604.html

Путин поручил включить произведения советских авторов в школьные программы

Путин поручил включить произведения советских авторов в школьные программы - РИА Новости, 07.04.2023

Путин поручил включить произведения советских авторов в школьные программы

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения до 31 августа рассмотреть включение в образовательные программы произведений советских писателей,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T20:28

2023-04-07T20:28

2023-04-07T20:28

владимир путин

сергей кравцов

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения до 31 августа рассмотреть включение в образовательные программы произведений советских писателей, формирующих сознание молодежи, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минпросвещения России рассмотреть вопрос о включении созданных советскими писателями художественных литературных произведений, формирующих историческое сознание молодого поколения, в федеральные основные общеобразовательные программы (федеральные рабочие программы по учебным предметам "Литературное чтение" и "Литература", федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы). Доклад - до 31 августа 2023 года", - говорится в поручении. Ответственным за исполнение поручения назначен глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20230331/obrazovanie-1862057874.html

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владимир путин, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)