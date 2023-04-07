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Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре

Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре - РИА Новости, 07.04.2023

Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре

Переговоры глав МИД Турции и РФ Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова начались в пятницу в президентском комплексе в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:08

2023-04-07T11:08

2023-04-07T11:08

турция

мевлют чавушоглу

сергей лавров

россия

политика

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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Переговоры глав МИД Турции и РФ Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова начались в пятницу в президентском комплексе в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. Глава российского МИД прибыл в четверг, 6 апреля, в столицу Турции. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние вопросы, ситуацию на Украине, в Сирии и Карабахе, зерновую сделку. После переговоров министры ответят на вопросы журналистов. На пресс-конференцию глав МИД аккредитовалось большое число представителей СМИ.

https://ria.ru/20230407/turtsiya-1863670337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

турция, мевлют чавушоглу, сергей лавров, россия, политика