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Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре - РИА Новости, 07.04.2023
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11:08 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/peregovory-1863683001.html
Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре
Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре - РИА Новости, 07.04.2023
Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре
Переговоры глав МИД Турции и РФ Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова начались в пятницу в президентском комплексе в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:08
2023-04-07T11:08
турция
мевлют чавушоглу
сергей лавров
россия
политика
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Переговоры глав МИД Турции и РФ Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова начались в пятницу в президентском комплексе в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. Глава российского МИД прибыл в четверг, 6 апреля, в столицу Турции. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние вопросы, ситуацию на Украине, в Сирии и Карабахе, зерновую сделку. После переговоров министры ответят на вопросы журналистов. На пресс-конференцию глав МИД аккредитовалось большое число представителей СМИ.
https://ria.ru/20230407/turtsiya-1863670337.html
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турция, мевлют чавушоглу, сергей лавров, россия, политика
Турция, Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров, Россия, Политика
Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре

Главы МИД России и Турции Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Переговоры глав МИД Турции и РФ Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова начались в пятницу в президентском комплексе в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.
Глава российского МИД прибыл в четверг, 6 апреля, в столицу Турции.
Ожидается, что стороны обсудят двусторонние вопросы, ситуацию на Украине, в Сирии и Карабахе, зерновую сделку.
После переговоров министры ответят на вопросы журналистов. На пресс-конференцию глав МИД аккредитовалось большое число представителей СМИ.
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