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Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре
Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре - РИА Новости, 07.04.2023
Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре
Переговоры глав МИД Турции и РФ Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова начались в пятницу в президентском комплексе в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:08
2023-04-07T11:08
2023-04-07T11:08
турция
мевлют чавушоглу
сергей лавров
россия
политика
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Переговоры глав МИД Турции и РФ Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова начались в пятницу в президентском комплексе в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. Глава российского МИД прибыл в четверг, 6 апреля, в столицу Турции. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние вопросы, ситуацию на Украине, в Сирии и Карабахе, зерновую сделку. После переговоров министры ответят на вопросы журналистов. На пресс-конференцию глав МИД аккредитовалось большое число представителей СМИ.
https://ria.ru/20230407/turtsiya-1863670337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, мевлют чавушоглу, сергей лавров, россия, политика
Турция, Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров, Россия, Политика
Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре
Главы МИД России и Турции Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре