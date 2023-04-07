https://ria.ru/20230407/pensiya-1863795046.html
Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам
Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам - РИА Новости, 07.04.2023
Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам
Жители новых регионов России, проходившие военную и приравненную к ней службу, смогут получать пенсии по российским нормам с 1 июля, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:51
2023-04-07T15:51
2023-04-07T16:16
общество
пенсии
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Жители новых регионов России, проходившие военную и приравненную к ней службу, смогут получать пенсии по российским нормам с 1 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что предполагаются и специальные условия учета выслуги лет. Важно, по словам главы кабмина, чтобы все процессы были удобно выстроены для людей."И, конечно, здесь я бы попросил ведомство, которое отвечает за пенсионное обеспечение этих граждан, уделить внимание данному вопросу", - добавил он.
https://ria.ru/20230330/pensii-1861935506.html
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общество, пенсии, михаил мишустин, россия
Общество, Пенсии, Михаил Мишустин, Россия
Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам
Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам с 1 июля
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Жители новых регионов России, проходившие военную и приравненную к ней службу, смогут получать пенсии по российским нормам с 1 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Сегодня рассмотрим законопроект, устанавливающий особый порядок пенсионного обеспечения тех жителей, которые проходили военную и приравненную к ней службы, а также членов их семей. Речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур. Документ предусматривает, что поддержка станет им назначаться по российским нормам уже с 1 июля текущего года, для чего нужно будет подать заявление", - сказал Мишустин.
Он отметил, что предполагаются и специальные условия учета выслуги лет. Важно, по словам главы кабмина, чтобы все процессы были удобно выстроены для людей.
"И, конечно, здесь я бы попросил ведомство, которое отвечает за пенсионное обеспечение этих граждан, уделить внимание данному вопросу", - добавил он.
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