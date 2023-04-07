Рейтинг@Mail.ru
Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 07.04.2023 (обновлено: 16:16 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/pensiya-1863795046.html
Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам
Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам - РИА Новости, 07.04.2023
Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам
Жители новых регионов России, проходившие военную и приравненную к ней службу, смогут получать пенсии по российским нормам с 1 июля, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:51
2023-04-07T16:16
общество
пенсии
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774107353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8b6fdedf6fb0c2a02f1a15c3613509.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Жители новых регионов России, проходившие военную и приравненную к ней службу, смогут получать пенсии по российским нормам с 1 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что предполагаются и специальные условия учета выслуги лет. Важно, по словам главы кабмина, чтобы все процессы были удобно выстроены для людей."И, конечно, здесь я бы попросил ведомство, которое отвечает за пенсионное обеспечение этих граждан, уделить внимание данному вопросу", - добавил он.
https://ria.ru/20230330/pensii-1861935506.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774107353_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_3a5d988f5b66efc85aaeaf1fff5a5535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, пенсии, михаил мишустин, россия
Общество, Пенсии, Михаил Мишустин, Россия
Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам

Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам с 1 июля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Жители новых регионов России, проходившие военную и приравненную к ней службу, смогут получать пенсии по российским нормам с 1 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Сегодня рассмотрим законопроект, устанавливающий особый порядок пенсионного обеспечения тех жителей, которые проходили военную и приравненную к ней службы, а также членов их семей. Речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур. Документ предусматривает, что поддержка станет им назначаться по российским нормам уже с 1 июля текущего года, для чего нужно будет подать заявление", - сказал Мишустин.
Он отметил, что предполагаются и специальные условия учета выслуги лет. Важно, по словам главы кабмина, чтобы все процессы были удобно выстроены для людей.
"И, конечно, здесь я бы попросил ведомство, которое отвечает за пенсионное обеспечение этих граждан, уделить внимание данному вопросу", - добавил он.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Соцфонд назначил порядка 30 тысяч пенсий в новых регионах за март
30 марта, 18:09
 
ОбществоПенсииМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала