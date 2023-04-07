https://ria.ru/20230407/pensiya-1863795046.html

Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам

Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам - РИА Новости, 07.04.2023

Жители новых регионов смогут получать военные пенсии по российским нормам

Жители новых регионов России, проходившие военную и приравненную к ней службу, смогут получать пенсии по российским нормам с 1 июля, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:51

2023-04-07T15:51

2023-04-07T16:16

общество

пенсии

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Жители новых регионов России, проходившие военную и приравненную к ней службу, смогут получать пенсии по российским нормам с 1 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что предполагаются и специальные условия учета выслуги лет. Важно, по словам главы кабмина, чтобы все процессы были удобно выстроены для людей."И, конечно, здесь я бы попросил ведомство, которое отвечает за пенсионное обеспечение этих граждан, уделить внимание данному вопросу", - добавил он.

https://ria.ru/20230330/pensii-1861935506.html

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общество, пенсии, михаил мишустин, россия