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Новгородский губернатор предложил партнерство китайскому бизнесу - РИА Новости, 07.04.2023
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17:54 07.04.2023 (обновлено: 17:55 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/partnerstvo-1863846892.html
Новгородский губернатор предложил партнерство китайскому бизнесу
Новгородский губернатор предложил партнерство китайскому бизнесу - РИА Новости, 07.04.2023
Новгородский губернатор предложил партнерство китайскому бизнесу
Новгородские предприятия будут стремиться к партнерству с китайским бизнесом и создавать совместные производства, сообщил губернатор региона Андрей Никитин во... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:54
2023-04-07T17:55
новгородская область
андрей никитин (политик)
шаньдун
китай
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр – РИА Новости. Новгородские предприятия будут стремиться к партнерству с китайским бизнесом и создавать совместные производства, сообщил губернатор региона Андрей Никитин во время визита в КНР. Как уточняет пресс-служба регионального правительства, новгородская делегация, которая в эти дни находится с визитом в КНР, встретилась с руководством нескольких крупных китайских провинций. В провинции Шаньдун новгородцы совместно с представителями Челябинской области и бизнес-объединения "Опора России" приняли участие в официальной встрече с руководством компартии провинции. Кроме того, делегация региона посетила несколько китайских предприятий, в том числе зону свободной торговли города Цзыбо, и приняла участие в ряде В2В-встреч. "У Новгородской области – давние связи с Китайской Народной Республикой. Мы впечатлены тем, что увидели в зоне свободной торговли города Цзыбо. В Новгородской области также строится особая экономическая зона. В ней уже начинают работу предприятия по производству микроэлектроники, полуприцепов, переработке рапса, строительных материалов. И мы, безусловно, будем стремиться организовывать здесь партнерство с китайским бизнесом, создавать совместные производства", - отметил Никитин. Он рассказал, что в планах также развивать связи с провинцией Шаньдун по линии культуры, высшего образования, туризма. Кроме того, есть намерения об установлении побратимских связей между городом Старая Русса Новгородской области и районом Чжоуцунь провинции Шаньдун. В перспективе – ответный визит в Великий Новгород летом 2023 года делегаций из городов Цзыбо и Лоян.
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новгородская область, андрей никитин (политик), шаньдун, китай
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Шаньдун, Китай

Новгородский губернатор предложил партнерство китайскому бизнесу

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиНовгородский губернатор предлагает создавать совместные с китайским бизнесом производства
Новгородский губернатор предлагает создавать совместные с китайским бизнесом производства - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр – РИА Новости. Новгородские предприятия будут стремиться к партнерству с китайским бизнесом и создавать совместные производства, сообщил губернатор региона Андрей Никитин во время визита в КНР.
Как уточняет пресс-служба регионального правительства, новгородская делегация, которая в эти дни находится с визитом в КНР, встретилась с руководством нескольких крупных китайских провинций. В провинции Шаньдун новгородцы совместно с представителями Челябинской области и бизнес-объединения "Опора России" приняли участие в официальной встрече с руководством компартии провинции. Кроме того, делегация региона посетила несколько китайских предприятий, в том числе зону свободной торговли города Цзыбо, и приняла участие в ряде В2В-встреч.
Новгородской области – давние связи с Китайской Народной Республикой. Мы впечатлены тем, что увидели в зоне свободной торговли города Цзыбо. В Новгородской области также строится особая экономическая зона. В ней уже начинают работу предприятия по производству микроэлектроники, полуприцепов, переработке рапса, строительных материалов. И мы, безусловно, будем стремиться организовывать здесь партнерство с китайским бизнесом, создавать совместные производства", - отметил Никитин.
Он рассказал, что в планах также развивать связи с провинцией Шаньдун по линии культуры, высшего образования, туризма. Кроме того, есть намерения об установлении побратимских связей между городом Старая Русса Новгородской области и районом Чжоуцунь провинции Шаньдун. В перспективе – ответный визит в Великий Новгород летом 2023 года делегаций из городов Цзыбо и Лоян.
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