https://ria.ru/20230407/partnerstvo-1863846892.html

Новгородский губернатор предложил партнерство китайскому бизнесу

Новгородский губернатор предложил партнерство китайскому бизнесу - РИА Новости, 07.04.2023

Новгородский губернатор предложил партнерство китайскому бизнесу

Новгородские предприятия будут стремиться к партнерству с китайским бизнесом и создавать совместные производства, сообщил губернатор региона Андрей Никитин во... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:54

2023-04-07T17:54

2023-04-07T17:55

новгородская область

андрей никитин (политик)

шаньдун

китай

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр – РИА Новости. Новгородские предприятия будут стремиться к партнерству с китайским бизнесом и создавать совместные производства, сообщил губернатор региона Андрей Никитин во время визита в КНР. Как уточняет пресс-служба регионального правительства, новгородская делегация, которая в эти дни находится с визитом в КНР, встретилась с руководством нескольких крупных китайских провинций. В провинции Шаньдун новгородцы совместно с представителями Челябинской области и бизнес-объединения "Опора России" приняли участие в официальной встрече с руководством компартии провинции. Кроме того, делегация региона посетила несколько китайских предприятий, в том числе зону свободной торговли города Цзыбо, и приняла участие в ряде В2В-встреч. "У Новгородской области – давние связи с Китайской Народной Республикой. Мы впечатлены тем, что увидели в зоне свободной торговли города Цзыбо. В Новгородской области также строится особая экономическая зона. В ней уже начинают работу предприятия по производству микроэлектроники, полуприцепов, переработке рапса, строительных материалов. И мы, безусловно, будем стремиться организовывать здесь партнерство с китайским бизнесом, создавать совместные производства", - отметил Никитин. Он рассказал, что в планах также развивать связи с провинцией Шаньдун по линии культуры, высшего образования, туризма. Кроме того, есть намерения об установлении побратимских связей между городом Старая Русса Новгородской области и районом Чжоуцунь провинции Шаньдун. В перспективе – ответный визит в Великий Новгород летом 2023 года делегаций из городов Цзыбо и Лоян.

https://ria.ru/20230407/turpotok-1863783952.html

новгородская область

шаньдун

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская область, андрей никитин (политик), шаньдун, китай