Новгородский губернатор предложил партнерство китайскому бизнесу
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиНовгородский губернатор предлагает создавать совместные с китайским бизнесом производства
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр – РИА Новости. Новгородские предприятия будут стремиться к партнерству с китайским бизнесом и создавать совместные производства, сообщил губернатор региона Андрей Никитин во время визита в КНР.
Как уточняет пресс-служба регионального правительства, новгородская делегация, которая в эти дни находится с визитом в КНР, встретилась с руководством нескольких крупных китайских провинций. В провинции Шаньдун новгородцы совместно с представителями Челябинской области и бизнес-объединения "Опора России" приняли участие в официальной встрече с руководством компартии провинции. Кроме того, делегация региона посетила несколько китайских предприятий, в том числе зону свободной торговли города Цзыбо, и приняла участие в ряде В2В-встреч.
"У Новгородской области – давние связи с Китайской Народной Республикой. Мы впечатлены тем, что увидели в зоне свободной торговли города Цзыбо. В Новгородской области также строится особая экономическая зона. В ней уже начинают работу предприятия по производству микроэлектроники, полуприцепов, переработке рапса, строительных материалов. И мы, безусловно, будем стремиться организовывать здесь партнерство с китайским бизнесом, создавать совместные производства", - отметил Никитин.
Он рассказал, что в планах также развивать связи с провинцией Шаньдун по линии культуры, высшего образования, туризма. Кроме того, есть намерения об установлении побратимских связей между городом Старая Русса Новгородской области и районом Чжоуцунь провинции Шаньдун. В перспективе – ответный визит в Великий Новгород летом 2023 года делегаций из городов Цзыбо и Лоян.