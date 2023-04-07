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Финны могут разрешить США разместить у себя ядерное оружие, считает эксперт - РИА Новости, 07.04.2023
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14:53 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/oruzhie-1863773871.html
Финны могут разрешить США разместить у себя ядерное оружие, считает эксперт
Финны могут разрешить США разместить у себя ядерное оружие, считает эксперт - РИА Новости, 07.04.2023
Финны могут разрешить США разместить у себя ядерное оружие, считает эксперт
Мир еще не достиг пика эскалации, однако вступление Финляндии в НАТО, а также гипотетическое, хоть и отрицаемое финскими властями, размещение на территории... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:53
2023-04-07T14:53
россия
сша
украина
владимир путин
олаф шольц
сергей лавров
запорожская аэс
нато
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Мир еще не достиг пика эскалации, однако вступление Финляндии в НАТО, а также гипотетическое, хоть и отрицаемое финскими властями, размещение на территории нового члена альянса ядерного оружия США могут приблизить точку невозврата, сообщил РИА Новости сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. "Финляндия теперь в НАТО, с новой границей альянса с Россией протяженностью около 1300 километров, которая будет с обеих сторон укреплена в военном смысле. В конечном итоге не исключено и размещение атомного оружия США, пусть даже финны это сейчас отрицают", - полагает Браун. Браун напоминает, что атомные боеголовки находятся на территории не только глобальных игроков, но и таких членов альянса и союзников США, как Германия, Италия, Канада, Бельгия, Нидерланды и Турция. Также в рамках текущего совместного с США проекта до 2024 года будут заменены все размещенные на территории Европы атомные боеголовки на модернизированную, более точную и эффективную модель B61-12, рассказывает он. "Мы живем, на мой взгляд, в очень опасные времена. Пик динамики эскалации еще не пройден, и мы день за днем наблюдаем шаги в сторону ухудшения ситуации. К примеру, возможную поставку Украине снарядов с ураном, которые представляют угрозу для людей и природы. И почти наверняка именно в ответ на это Россия решает разместить в Белоруссии тактическое атомное оружие", - говорит Браун. Все эти обстоятельства, как считает эксперт, приближают мир к точке невозврата - возможному атомному конфликту. По мнению Брауна, единственным выходом из данной ситуации является инициация скорейших мирных переговоров по Украине. "В краткосрочной же перспективе необходимы такие промежуточные шаги, как обмен пленными, продление зерновых сделок и демилитаризация опасных зон, как, например, вокруг Запорожской АЭС", - добавил Браун. Райнер Браун - ветеран немецкого мирного движения, специализирующийся на критике атомного оружия. Браун - сопредседатель Международного бюро мира (International Peace Bureau) и соинициатор недавнего призыва к канцлеру Олафу Шольцу, который подписало свыше 200 однопартийцев главы немецкого правительства. В открытом письме Берлин призывают поддержать совместно с Парижем мирную инициативу по Украине с посредниками в лице Бразилии, Китая, Индии и Индонезии. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863529577.html
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россия, сша, украина, владимир путин, олаф шольц, сергей лавров, запорожская аэс, нато
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Запорожская АЭС, НАТО
Финны могут разрешить США разместить у себя ядерное оружие, считает эксперт

Эксперт Браун: финны могут разрешить США разместить ядерное оружие, хотя и отрицают это

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Мир еще не достиг пика эскалации, однако вступление Финляндии в НАТО, а также гипотетическое, хоть и отрицаемое финскими властями, размещение на территории нового члена альянса ядерного оружия США могут приблизить точку невозврата, сообщил РИА Новости сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
"Финляндия теперь в НАТО, с новой границей альянса с Россией протяженностью около 1300 километров, которая будет с обеих сторон укреплена в военном смысле. В конечном итоге не исключено и размещение атомного оружия США, пусть даже финны это сейчас отрицают", - полагает Браун.
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Браун напоминает, что атомные боеголовки находятся на территории не только глобальных игроков, но и таких членов альянса и союзников США, как Германия, Италия, Канада, Бельгия, Нидерланды и Турция. Также в рамках текущего совместного с США проекта до 2024 года будут заменены все размещенные на территории Европы атомные боеголовки на модернизированную, более точную и эффективную модель B61-12, рассказывает он.
"Мы живем, на мой взгляд, в очень опасные времена. Пик динамики эскалации еще не пройден, и мы день за днем наблюдаем шаги в сторону ухудшения ситуации. К примеру, возможную поставку Украине снарядов с ураном, которые представляют угрозу для людей и природы. И почти наверняка именно в ответ на это Россия решает разместить в Белоруссии тактическое атомное оружие", - говорит Браун.
Все эти обстоятельства, как считает эксперт, приближают мир к точке невозврата - возможному атомному конфликту. По мнению Брауна, единственным выходом из данной ситуации является инициация скорейших мирных переговоров по Украине.
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"В краткосрочной же перспективе необходимы такие промежуточные шаги, как обмен пленными, продление зерновых сделок и демилитаризация опасных зон, как, например, вокруг Запорожской АЭС", - добавил Браун.
Райнер Браун - ветеран немецкого мирного движения, специализирующийся на критике атомного оружия. Браун - сопредседатель Международного бюро мира (International Peace Bureau) и соинициатор недавнего призыва к канцлеру Олафу Шольцу, который подписало свыше 200 однопартийцев главы немецкого правительства. В открытом письме Берлин призывают поддержать совместно с Парижем мирную инициативу по Украине с посредниками в лице Бразилии, Китая, Индии и Индонезии.
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США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется
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