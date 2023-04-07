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В Кремле ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 07.04.2023
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13:14 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/oruzhie-1863739151.html
В Кремле ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии
В Кремле ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 07.04.2023
В Кремле ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Основы российской концепции ядерного сдерживания не требуют дополнений в свете размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:14
2023-04-07T13:14
дмитрий песков
белоруссия
россия
политика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Основы российской концепции ядерного сдерживания не требуют дополнений в свете размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не требует", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не потребуются ли дополнения концепции ядерной политики России из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, белорусский президент Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате стороны договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html
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дмитрий песков, белоруссия, россия, политика
Дмитрий Песков, Белоруссия, Россия, Политика
В Кремле ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Песков: концепция Россия не требует дополнений из-за размещения ЯО в Белоруссии

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Основы российской концепции ядерного сдерживания не требуют дополнений в свете размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не требует", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не потребуются ли дополнения концепции ядерной политики России из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, белорусский президент Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате стороны договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
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