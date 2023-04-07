https://ria.ru/20230407/oruzhie-1863739151.html

В Кремле ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии

В Кремле ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 07.04.2023

В Кремле ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Основы российской концепции ядерного сдерживания не требуют дополнений в свете размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:14

2023-04-07T13:14

2023-04-07T13:14

дмитрий песков

белоруссия

россия

политика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Основы российской концепции ядерного сдерживания не требуют дополнений в свете размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не требует", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не потребуются ли дополнения концепции ядерной политики России из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, белорусский президент Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате стороны договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".

https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html

белоруссия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, белоруссия, россия, политика