https://ria.ru/20230407/oruzhie-1863739151.html
В Кремле ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии
В Кремле ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 07.04.2023
В Кремле ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Основы российской концепции ядерного сдерживания не требуют дополнений в свете размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:14
2023-04-07T13:14
2023-04-07T13:14
дмитрий песков
белоруссия
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862857866_0:128:1501:972_1920x0_80_0_0_de3bc73a8a1886dcdac63fe2e5009ce6.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Основы российской концепции ядерного сдерживания не требуют дополнений в свете размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не требует", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не потребуются ли дополнения концепции ядерной политики России из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, белорусский президент Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате стороны договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862857866_50:0:1423:1030_1920x0_80_0_0_1215a3bd31918365aa6ce9d434bfc88f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, белоруссия, россия, политика
Дмитрий Песков, Белоруссия, Россия, Политика
В Кремле ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Песков: концепция Россия не требует дополнений из-за размещения ЯО в Белоруссии