https://ria.ru/20230407/oruzhie-1863726567.html

Песков прокомментировал идею Лукашенко об уничтожении всего ядерного оружия

Песков прокомментировал идею Лукашенко об уничтожении всего ядерного оружия - РИА Новости, 07.04.2023

Песков прокомментировал идею Лукашенко об уничтожении всего ядерного оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента Белоруссии Александра Лукашенко уничтожить все ядерное оружие в мире, сказал, что это... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:49

2023-04-07T12:49

2023-04-07T12:54

александр лукашенко

цены на нефть

россия

белоруссия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента Белоруссии Александра Лукашенко уничтожить все ядерное оружие в мире, сказал, что это потребует консенсуса, но вряд ли есть потенциал для таких общих договоренностей."Это потребует единого консенсуса, в то же время, наверное, вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле отказ мира от ядерного оружия возможным в исторической перспективе.Ранее Лукашенко заявил, что странам нужно собрать ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить".

https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863529577.html

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александр лукашенко, цены на нефть, россия, белоруссия