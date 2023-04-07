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Песков прокомментировал идею Лукашенко об уничтожении всего ядерного оружия
Песков прокомментировал идею Лукашенко об уничтожении всего ядерного оружия - РИА Новости, 07.04.2023
Песков прокомментировал идею Лукашенко об уничтожении всего ядерного оружия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента Белоруссии Александра Лукашенко уничтожить все ядерное оружие в мире, сказал, что это... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:49
2023-04-07T12:49
2023-04-07T12:54
александр лукашенко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента Белоруссии Александра Лукашенко уничтожить все ядерное оружие в мире, сказал, что это потребует консенсуса, но вряд ли есть потенциал для таких общих договоренностей."Это потребует единого консенсуса, в то же время, наверное, вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле отказ мира от ядерного оружия возможным в исторической перспективе.Ранее Лукашенко заявил, что странам нужно собрать ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить".
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александр лукашенко, цены на нефть, россия, белоруссия
Александр Лукашенко, Цены на нефть, Россия, Белоруссия
Песков прокомментировал идею Лукашенко об уничтожении всего ядерного оружия
Песков: идея Лукашенко об уничтожении всего ядерного оружия в мире потребует консенсуса
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента Белоруссии Александра Лукашенко уничтожить все ядерное оружие в мире, сказал, что это потребует консенсуса, но вряд ли есть потенциал для таких общих договоренностей.
"Это потребует единого консенсуса, в то же время, наверное, вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле отказ мира от ядерного оружия возможным в исторической перспективе.
Ранее Лукашенко заявил, что странам нужно собрать ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить".
Россия ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе