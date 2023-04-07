https://ria.ru/20230407/obzhalovanie-1863683925.html

Отмену приговора депутату Самсонову по делу о растлении ребенка обжаловали

Отмену приговора депутату Самсонову по делу о растлении ребенка обжаловали - РИА Новости, 07.04.2023

Отмену приговора депутату Самсонову по делу о растлении ребенка обжаловали

Прокуратура обжаловала решение Приморского краевого суда, который отменил приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному на... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:12

2023-04-07T11:12

2023-04-07T11:41

владивосток

происшествия

приморский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

артем самсонов (депутат)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Прокуратура обжаловала решение Приморского краевого суда, который отменил приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному на 13 лет по делу о растлении ребенка, заявила адвокат Наталья Касилова. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. "Прокуратура обжалует отмену приговора Артему Самсонову, в связи с чем в Советском районном суде приостанавливается пересмотр дела до вынесения решения Девятым кассационным судом", - сообщила Касилова в своем Telegram-канале. "Прокуратура действительно обжаловала отмену приговора Самсонову", - подтвердили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморья. В Telegram-канале Самсонова указано, что Советский суд отменил все заседания по делу минимум до 28 апреля. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.

https://ria.ru/20230312/obvinenie-1857328407.html

https://ria.ru/20230216/uchitel-1852381737.html

владивосток

приморский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владивосток, происшествия, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, артем самсонов (депутат)