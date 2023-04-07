Отмену приговора депутату Самсонову по делу о растлении ребенка обжаловали
Прокуратура обжаловала отмену приговора депутату Самсонову по делу о растлении ребенка
Артем Самсонов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Прокуратура обжаловала решение Приморского краевого суда, который отменил приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному на 13 лет по делу о растлении ребенка, заявила адвокат Наталья Касилова.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело.
"Прокуратура обжалует отмену приговора Артему Самсонову, в связи с чем в Советском районном суде приостанавливается пересмотр дела до вынесения решения Девятым кассационным судом", - сообщила Касилова в своем Telegram-канале.
"Прокуратура действительно обжаловала отмену приговора Самсонову", - подтвердили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморья.
В Telegram-канале Самсонова указано, что Советский суд отменил все заседания по делу минимум до 28 апреля.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.