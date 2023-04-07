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Отмену приговора депутату Самсонову по делу о растлении ребенка обжаловали - РИА Новости, 07.04.2023
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11:12 07.04.2023 (обновлено: 11:41 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/obzhalovanie-1863683925.html
Отмену приговора депутату Самсонову по делу о растлении ребенка обжаловали
Отмену приговора депутату Самсонову по делу о растлении ребенка обжаловали - РИА Новости, 07.04.2023
Отмену приговора депутату Самсонову по делу о растлении ребенка обжаловали
Прокуратура обжаловала решение Приморского краевого суда, который отменил приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному на... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:12
2023-04-07T11:41
владивосток
происшествия
приморский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
артем самсонов (депутат)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Прокуратура обжаловала решение Приморского краевого суда, который отменил приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному на 13 лет по делу о растлении ребенка, заявила адвокат Наталья Касилова. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. "Прокуратура обжалует отмену приговора Артему Самсонову, в связи с чем в Советском районном суде приостанавливается пересмотр дела до вынесения решения Девятым кассационным судом", - сообщила Касилова в своем Telegram-канале. "Прокуратура действительно обжаловала отмену приговора Самсонову", - подтвердили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморья. В Telegram-канале Самсонова указано, что Советский суд отменил все заседания по делу минимум до 28 апреля. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
https://ria.ru/20230312/obvinenie-1857328407.html
https://ria.ru/20230216/uchitel-1852381737.html
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владивосток, происшествия, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, артем самсонов (депутат)
Владивосток, Происшествия, Приморский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский край, Артем Самсонов (депутат)
Отмену приговора депутату Самсонову по делу о растлении ребенка обжаловали

Прокуратура обжаловала отмену приговора депутату Самсонову по делу о растлении ребенка

CC BY-SA 4.0 / Samsonov Artem / Артем Самсонов
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Samsonov Artem /
Артем Самсонов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Прокуратура обжаловала решение Приморского краевого суда, который отменил приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному на 13 лет по делу о растлении ребенка, заявила адвокат Наталья Касилова.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело.
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"Прокуратура обжалует отмену приговора Артему Самсонову, в связи с чем в Советском районном суде приостанавливается пересмотр дела до вынесения решения Девятым кассационным судом", - сообщила Касилова в своем Telegram-канале.
"Прокуратура действительно обжаловала отмену приговора Самсонову", - подтвердили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморья.
В Telegram-канале Самсонова указано, что Советский суд отменил все заседания по делу минимум до 28 апреля.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
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