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СБУ предъявила обвинения по двум статьям протоиерею РПЦ Ткачеву - РИА Новости, 07.04.2023
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17:05 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/obvineniya-1863827850.html
СБУ предъявила обвинения по двум статьям протоиерею РПЦ Ткачеву
СБУ предъявила обвинения по двум статьям протоиерею РПЦ Ткачеву - РИА Новости, 07.04.2023
СБУ предъявила обвинения по двум статьям протоиерею РПЦ Ткачеву
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении обвинений публицисту протоиерею Андрею Ткачеву в "пропаганде войны" и оправдании действий РФ на... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:05
2023-04-07T17:05
украина
владимир путин
служба безопасности украины
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении обвинений публицисту протоиерею Андрею Ткачеву в "пропаганде войны" и оправдании действий РФ на Украине. "Служба безопасности собрала обоснованную доказательную базу еще одного представителя РПЦ, который занимается подрывной деятельностью против Украины. Фигурантом является протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев – выпускник факультета спецпропаганды военного института министерства обороны СССР в Москве", - говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ. Заявляется, что подозрения Ткачеву выдвинуты из-за его деятельности в сфере публицистики и материалов, размещаемых им в своем Youtube и телеграм-канале. Ему вменяют две статьи: статья 436 УК Украины (пропаганда войны) и часть 2 статьи 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Публицист-протоиерей Ткачев является клириком храма святителя Василия Великого, патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области. Ткачев родился во Львове в 1969 году, служил священником во Львове и Киеве, переехал из Украины в Россию в 2014 году, как он говорит, "после второго Майдана". Комментируя спецоперацию РФ на Украине, Ткачев назвал ее оправданной ввиду ее превентивного характера, заявив, что на Украине выросло целое поколение людей, накаченных идеологией нацизма и русофобии. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230407/lavra-1863787347.html
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украина, владимир путин, служба безопасности украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, youtube, россия, в мире
Украина, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, YouTube, Россия, В мире
СБУ предъявила обвинения по двум статьям протоиерею РПЦ Ткачеву

СБУ предъявила обвинения в пропаганде войны протоиерею РПЦ Ткачеву

© Фото : СБУСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении обвинений публицисту протоиерею Андрею Ткачеву в "пропаганде войны" и оправдании действий РФ на Украине.
"Служба безопасности собрала обоснованную доказательную базу еще одного представителя РПЦ, который занимается подрывной деятельностью против Украины. Фигурантом является протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев – выпускник факультета спецпропаганды военного института министерства обороны СССР в Москве", - говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ.
Заявляется, что подозрения Ткачеву выдвинуты из-за его деятельности в сфере публицистики и материалов, размещаемых им в своем Youtube и телеграм-канале. Ему вменяют две статьи: статья 436 УК Украины (пропаганда войны) и часть 2 статьи 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Публицист-протоиерей Ткачев является клириком храма святителя Василия Великого, патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области. Ткачев родился во Львове в 1969 году, служил священником во Львове и Киеве, переехал из Украины в Россию в 2014 году, как он говорит, "после второго Майдана".
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