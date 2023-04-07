В Белоруссии уточнили обвинение основателю Nexta Путило
В Белоруссии прокуратура уточнила обвинение основателю телеграм-канала Nexta Путило
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Сторона гособвинения в пятницу в ходе судебного заседания в Минске перепредъявила обвинение основателю группы телеграм-каналов NEXTA, признанных в Белоруссии террористической организацией, - Степану Путило, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в суде по уголовному делу против Путило, еще одного основателя телеграм-канала Романа Протасевича, а также бывшего редактора Яна Рудика был объявлен перерыв по ходатайству гособвинителя для перепредъявления обвинения.
Гособвинитель Наталья Соколова конкретизировала в озвученном в пятницу обвинении описание преступной деятельности Путило. В частности, в эпизодах, касающихся организации беспорядков и действий, грубо нарушающих общественный порядок, в новом обвинении уже не указывается, что обвиняемый осуществлял обучение и материальное обеспечение лиц для участия в таких действиях.
Минский областной суд в феврале приступил к рассмотрению уголовного дела против Путило, Протасевича, Рудика. Путило и Рудик находятся за границей, они заочно заключены под стражу.
Протасевич был задержан в мае 2021 года после приземления в Минске из-за ложного сообщения о минировании летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. Протасевич, заявивший, что заключил досудебное соглашение со следствием, сначала содержался в СИЗО в Минске, а затем был переведен под домашний арест. В генпрокуратуре ранее отмечали, что Протасевич выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.
Обвиняемым инкриминировались организация массовых беспорядков, грубого нарушения порядка, разжигание вражды, создание экстремистского формирования, призывы к захвату власти и действиям во вред нацбезопасности. Кроме того, в деле – эпизоды о клевете в отношении президента и его оскорбление. Путило и Рудик были также обвинены в разном сочетании в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии, заговоре с целью захвата власти. Путило - ещё и в организации террористической деятельности. Согласно обвинению, фигуранты объединились в устойчивую преступную группу, руководство которой осуществлял Путило.
По данным гособвинения, обвиняемые в разное время с 2020 года, находясь преимущественно на территории Польши, имея план заговора с целью захвата госвласти в Белоруссии неконституционным путем, публиковали в подконтрольных телеграм-каналах сообщения с целями подстрекательства людей к участию в массовых беспорядках, разжигания социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности. Кроме того, согласно обвинению, обвиняемые призывали к совершению актов терроризма, публиковали инструкции по сопротивлению силовикам. В суде было отмечено, что эти действия привели к тяжким последствиям: в стране было совершено более 1580 преступлений экстремистской и протестной направленности, более 1200 человек привлечены к уголовной ответственности, свыше 19 тысяч - к административной.
Генпрокуратурой в интересах государства к обвиняемым заявлен иск о возмещении имущественного вреда на общую сумму более 30 миллионов белорусских рублей (около 10,3 миллиона долларов), в том числе затрат силовых структур на пересечение беспорядков.
В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA.