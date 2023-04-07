https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863707332.html

СК обвинил экс-министра обороны Украины в гибели 530 жителей ЛНР и ДНР

СК обвинил экс-министра обороны Украины в гибели 530 жителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 07.04.2023

СК обвинил экс-министра обороны Украины в гибели 530 жителей ЛНР и ДНР

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы ДНР и ЛНР в 2014-2019 годах, приведших к... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:05

2023-04-07T12:05

2023-04-07T14:07

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

степан полторак

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы ДНР и ЛНР в 2014-2019 годах, приведших к гибели более 530 мирных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства. "Ему вменяется общее командование подразделениями Вооруженных сил Украины, в результате преступных действий которых разрушены или частично повреждены 2000 гражданских объектов, погибли более 530 гражданских лиц, ранены более 970 мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Принимаются меры к его розыску и аресту", — подчеркнули в СК. Полторак занимал пост министра с 2014 по 2019 год. В СК также сообщили, что с 22 марта по 5 апреля в Генпрокуратуру для последующей передачи в суд направили 30 уголовных дел. По ним к ответственности привлекаются 48 украинских военных, в том числе боевики "Азова"*, военные Нацгвардии Украины, а также пограничной службы республики. Кроме того, утверждены обвинительные заключения по шести уголовным делам, они переданы в Верховный суд ДНР.Сегодня председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке. *Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230407/agent-1863667501.html

https://ria.ru/20230404/mariupol-1862909750.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донецкая народная республика, степан полторак, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, безопасность