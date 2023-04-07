https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863707332.html
СК обвинил экс-министра обороны Украины в гибели 530 жителей ЛНР и ДНР
СК обвинил экс-министра обороны Украины в гибели 530 жителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 07.04.2023
СК обвинил экс-министра обороны Украины в гибели 530 жителей ЛНР и ДНР
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы ДНР и ЛНР в 2014-2019 годах, приведших к... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:05
2023-04-07T12:05
2023-04-07T14:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
степан полторак
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы ДНР и ЛНР в 2014-2019 годах, приведших к гибели более 530 мирных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства. "Ему вменяется общее командование подразделениями Вооруженных сил Украины, в результате преступных действий которых разрушены или частично повреждены 2000 гражданских объектов, погибли более 530 гражданских лиц, ранены более 970 мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Принимаются меры к его розыску и аресту", — подчеркнули в СК. Полторак занимал пост министра с 2014 по 2019 год. В СК также сообщили, что с 22 марта по 5 апреля в Генпрокуратуру для последующей передачи в суд направили 30 уголовных дел. По ним к ответственности привлекаются 48 украинских военных, в том числе боевики "Азова"*, военные Нацгвардии Украины, а также пограничной службы республики. Кроме того, утверждены обвинительные заключения по шести уголовным делам, они переданы в Верховный суд ДНР.Сегодня председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке. *Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230407/agent-1863667501.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, донецкая народная республика, степан полторак, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Степан Полторак, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Безопасность
СК обвинил экс-министра обороны Украины в гибели 530 жителей ЛНР и ДНР
СК заочно обвинил экс-министра обороны Украины Полторака в гибели 530 жителей ЛНР и ДНР