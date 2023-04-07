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Главы Минобороны Украины и Кипра обсудили обучение бойцов ВСУ - РИА Новости, 07.04.2023
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17:26 07.04.2023 (обновлено: 17:34 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/obuchenie-1863833457.html
Главы Минобороны Украины и Кипра обсудили обучение бойцов ВСУ
Главы Минобороны Украины и Кипра обсудили обучение бойцов ВСУ - РИА Новости, 07.04.2023
Главы Минобороны Украины и Кипра обсудили обучение бойцов ВСУ
Министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас в пятницу встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, находящегося с официальным визитом на Кипре,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:26
2023-04-07T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
нато
кипр
вооруженные силы украины
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АФИНЫ, 7 апр - РИА Новости. Министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас в пятницу встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, находящегося с официальным визитом на Кипре, сообщило кипрское минобороны. "Министры обсудили события и ситуацию с безопасностью на Украине, на Кипре и в более широком регионе Восточного Средиземноморья. Они также обменялись мнениями о гуманитарной помощи, направленной на Украину в рамках Европейского мирного механизма, и о поддержке Кипром Украины и ее народа", - говорится в сообщении. Накануне визита Йоргаллас в интервью кипрскому телеканалу Sigma сообщил, что Кипр не участвует в военной части поддержки, которую Евросоюз оказывает Украине, то есть не отправляет вооружения и запчасти для нее. При этом Никосия оказывает гуманитарную поддержку, принимая беженцев. Также министерство обороны Кипра участвует в обучении украинских специалистов, и в конце апреля на остров приедет первая группа, которая будет обучаться разминированию и тралению мин. Официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис сказал в пятницу, что Никосия желает оказывать Украину гуманитарную помощь и делиться знаниями в обучении, но не собирается предоставлять вооружения, поскольку Кипр ни при каких обстоятельствах не может оставаться без вооружений. Резников до поездки на Кипр посетил Грецию, где начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности передать Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы для стрелкового вооружения, помогать лечить раненных и обучать экипажи танков Leopard. Ранее Греция передала Украине 30 боевых машин пехоты советского производства БМП-1, получив в обмен немецкие бронемашины Marder. Всего планируется отправить 40 БМП. Ряд СМИ сообщали, что Афины готовы отправить 10 БМП-1, не дожидаясь замены из Германии. По данным Флороса, Греция уже отправила Украине 72 тонны гуманитарной помощи, 3870 тонн вооружений, зенитные ракеты STINGER, реактивные снаряды, артиллерийские снаряды, винтовочные боеприпасы, бронемашины БМП-1. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230330/vsu-1861733362.html
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в мире, украина, алексей резников, нато, кипр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, НАТО, Кипр, Вооруженные силы Украины
Главы Минобороны Украины и Кипра обсудили обучение бойцов ВСУ

Резников обсудил с главой Минобороны Кипра Йоргалласом обучение бойцов ВСУ разминированию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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АФИНЫ, 7 апр - РИА Новости. Министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас в пятницу встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, находящегося с официальным визитом на Кипре, сообщило кипрское минобороны.
"Министры обсудили события и ситуацию с безопасностью на Украине, на Кипре и в более широком регионе Восточного Средиземноморья. Они также обменялись мнениями о гуманитарной помощи, направленной на Украину в рамках Европейского мирного механизма, и о поддержке Кипром Украины и ее народа", - говорится в сообщении.
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Накануне визита Йоргаллас в интервью кипрскому телеканалу Sigma сообщил, что Кипр не участвует в военной части поддержки, которую Евросоюз оказывает Украине, то есть не отправляет вооружения и запчасти для нее. При этом Никосия оказывает гуманитарную поддержку, принимая беженцев.
Также министерство обороны Кипра участвует в обучении украинских специалистов, и в конце апреля на остров приедет первая группа, которая будет обучаться разминированию и тралению мин. Официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис сказал в пятницу, что Никосия желает оказывать Украину гуманитарную помощь и делиться знаниями в обучении, но не собирается предоставлять вооружения, поскольку Кипр ни при каких обстоятельствах не может оставаться без вооружений.
Резников до поездки на Кипр посетил Грецию, где начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности передать Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы для стрелкового вооружения, помогать лечить раненных и обучать экипажи танков Leopard. Ранее Греция передала Украине 30 боевых машин пехоты советского производства БМП-1, получив в обмен немецкие бронемашины Marder. Всего планируется отправить 40 БМП. Ряд СМИ сообщали, что Афины готовы отправить 10 БМП-1, не дожидаясь замены из Германии. По данным Флороса, Греция уже отправила Украине 72 тонны гуманитарной помощи, 3870 тонн вооружений, зенитные ракеты STINGER, реактивные снаряды, артиллерийские снаряды, винтовочные боеприпасы, бронемашины БМП-1.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей РезниковНАТОКипрВооруженные силы Украины
 
 
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